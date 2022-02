Poker live: 2 italiani al Day2 del Main Event dello Spanish Poker Festival, oggi il terzo flight

Poker live, lo Spanish Poker Festival del King’s Casinò è entrato nel vivo con il Main Event da 300.000 euro garantiti. Due gli azzurri già qualificati al Day2, oggi si gioca il Day1C…

Poker live: Paolo Massa e ‘Janja’ al Day2 del Main Event dello Spanish Poker Festival

Sono 2 gli italiani che si sono guadagnati il pass per il Day2 nel Main Event, da 250 euro di buy in e da 300.000 euro di montepremi garantito, dello Spanish Poker Festival in corso di svolgimento al King’s Casinò di Rozvadov.

Buona la prova di Paolo Massa che ha chiuso 12esimo, con uno stack da 174.000 chips, nel primo flight. Ha accumulato invece ben 322.000 chips l’ottimo ‘Janja’ in un Day1B letteralmente dominato dai tedeschi.

Spanish Poker festival, oggi il terzo flight del Main Event

Intanto è già tutto pronto per il terzo flight che aprirà i battenti oggi, venerdì 25 febbraio, a partire dalle ore 16:00 locali.

In tutto, oltre al Day1C, sono in programma ancora altri 3 flight che porteranno al Day2 di domenica 27 Febbraio. Il Final Day è stato schedulato per il giorno dopo. Vi ricordiamo che ai primi 4 classificati, oltre ai relativi premi, saranno assegnati 4 ticket da 10.300 euro per partecipare al prossimo Main Event delle World Series of Poker Europe (WSOPE 2022).

Poker live: azzurri a premio ma lontani dai migliori nella Spanish Cup

Vi dovevamo anche il risultato della Spanish Cup, dove 3 italiani erano approdati al Final Day. Purtroppo è andata male con il migliore dei nostri, il buon Federico Buscaroli, che ha chiuso 59esimo con un premio di consolazione da 344 euro. In the money anche Walter Iacovolta e Vincenzo Cascone, eliminati rispettivamente in 82esima e 100esima posizione con 289 e 255 euro.

Alla fine il torneo l’ha vinto lo spagnolo Gomez Hernandez dopo che si era diviso la posta, per 17.275 euro a testa, con il connazionale Jorge Sales. Sul podio, ma senza deal, è salito pure il tedesco Teo Tedd Gharabeigi, terzo per 9.200 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.