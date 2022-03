Poker live: Colacurcio e ‘Wodimello’ volano a Rozvadov, Schindler trionfa a Las Vegas

Poker live marzo 2022. Arrivano buone nuove da Rozvadov, dove 4 italiani hanno già conquistato il pass per il Final Day del FirstOne. Intanto a Las Vegas un super Jake Schindler si è preso il primo High Roller del Wynn. Ecco il report…

Poker live: Super Colacurcio nel Day1A del FirstOne, bene anche Ale ‘Wodimello’ De Michele

Iniziamo dalle ottime notizie di Rozvadov, dove 4 italiani si sono già garantiti, attraverso il primo flight, il passaggio al Final Day del FirstOne, da 50.000 euro in montepremi garantito, del King’s Casino.

Il migliore è stato Daniel Cosimo Colacurcio che ha chiuso quarto nel count, con quasi 300.000 chips, dietro soltanto al rumeno Silviu Virgil Nemes ed ai due francesi Anthony Benja Mahaut e Nathalie Daniele Andree Tourdot. E’ andato alla grande pure una vecchia conoscenza del poker sportivo azzurro, il buon Alessandro ‘Wodimello’ De Michele che si è piazzato 17esimo con 184.000 chips.

Promossi anche ‘poker 7’ con 197.000 e Mario Nobile con 107.000. Oggi sono in programma sia il Day1B, in modalità Turbo, che il Final Day. Per tutti gli aggiornamente restate sintonizzati con la nostra home…

Las Vegas incorona Jake Schindler, suo l’High Roller del Wynn

Intanto nella splendida città delle luci è andato in scena l’High Roller, da 10.200 dollari di buy in e da quasi 500.000 dollari in prize pool (49 entries), del Wynn Resort e Casino. Al termine di uno splendido spettacolo si è imposto lo scatenato Jake Schindler che si è così portato a casa, oltre al titolo di campione, i 166.600 dollari del bottino.

Ha provato a fermarlo in tutti i modi un comunque ottimo Joseph Cheong che alla fine si è dovuto accontentare dei 107.800 dollari del secondo premio. Sul podio è salito pure Darren Elias, terzo per 73.500 dollari, mentre si sono fermati sul più bello, una volta andati in the money, Byron Kaverman ($53.900), Sean Winter ($39.200), Christopher Brewer ($19.600) ed il fresco vincitore dell’Evento #02 delle Aria High Roller Series, Almedin ‘Ali’ Imsirovic ($29.400).

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale:

1. Jake Schindler – $166.600

2. Joseph Cheong – $107.800

3. Darren Elias – $73.500

4. Byron Kaverman – $53.900

5. Sean Winter – $39.200

6. Almedin Imsirovic – $29.400

7. Christopher Brewer – $19.600

