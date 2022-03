Wynn Millions, partito il Main Event da $10 milioni: c’è Gianluca Speranza, super nel Day1B!

Arrivano grandissime notizie dal Main Event, da ben 10 milioni di dollari in montepremi garantito, del Wynn Millions di Las Vegas. Tra i top del Day1B c’è il nostro Gianluca Speranza. Ecco il report…

Wynn Millions: c’è Speranza, il campione abruzzese on fire nel Day1B del Main Event

Buone nuove dal Main Event, da 10.000 dollari di buy in e da ben 10 milioni di dollari in prize pool garantito, del Wynn Millions di Las Vegas. Tra i player che si sono già qualificati per il Day2 c’è, infatti, anche Gianluca Speranza. Il talentuoso poker pro abruzzese ha chiuso tra i migliori del secondo flight grazie ad uno stack davvero ottimo da 326.000 chips.

In pochissimi hanno fatto meglio e tra questi c’è Jonathan Jaffe che si è preso la vetta del count con 382.000 chips. Ma sono davvero tanti i campionissimi che si sono guadagnati il pass per il Day2, segnaliamo Cary Katz (148.500), Andrew Lichtenberger (137.000), Alex Foxen (115.500), Shannon Shorr (103.000), Jake Schwartz (88.000) e Jake Schindler (78.500).

Niente da fare invece per Anthony Zinno e per la bella e bravissima Maria Ho che si sono ritrovati out, durante i 10 livelli di gioco, così come Chance Kornuth, Sean Perry, Joe McKeehen, Tony Dunst ed il campione in carica Andrew Moreno. Tutti loro avranno comunque la possibilità di riprovarci nel terzo flight in programma oggi.

Inarrestabile Johan Guilbert, padrone del Day1A

Intanto il chipleader del torneo resta Johan Guilbert, autentico dominatore del Day1A. Il francese continua a vedere tutti dall’alto in virtù di uno stack da 624.000 chips.

Ma anche nel primo flight sono stati davvero tanti i pro che si sono ben comportati. Merita una menzione speciale Sofia Lovgren che ha chiuso con 280.000 chips. Sono andati alla grande anche Brian Altman (327.000), Sam Soverel (325.500), Sylvain Loosli (322.500), Matthew Wantman (224.000) ed il solito Ali Imsirovic (258.066)

Ed ancora Dan Smith (184,000), Jason Koon (143.000), Kitty Kuo (135.000) e il ‘Kid Poker’ canadese Daniel Negreanu (219.500). Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

