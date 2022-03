Poker live: Negreanu detta legge a Vegas, Ale De Michele in the money a Rozvadov

Altra giornata piena d’impegni per gli amanti del poker live. Stavolta occhi puntati su Las Vegas, dove Daniel Negreanu si è portato a casa la seconda vittoria nel giro di un mese. Niente gloria invece per Ale De Michele che è stato comunque il migliore tra gli italiani nel FirstOne di Rozvadov. Ecco il report…

Poker live: Daniel Negreano c’è e si vede, suo l’High Roller del Wynn di Las Vegas

Ma partiamo, ovviamente, dal secondo shot di Danielino Negreanu nel giro di un mese. Il fuoriclasse canadese, ma di origini rumene, è uscito definitivamente dalla crisi, che lo aveva attanagliato per circa 8 anni, conquistando un altro evento High Roller dopo quello vinto ad inizio Febbraio, sempre a Las Vegas, nella PokerGO Cup dell’Aria Resort & Casino.

Stavolta il ‘Kid Poker’ ha messo le mani nell’High Roller numero 2, quello da 15.300 dollari di buy in (40 entries per 600.000 dollari di montepremi totale), delle Series che si stanno giocando nella poker room del Wynn Casino. Un clamoroso bis che gli ha permesso d’incassare altri 216.000 dollari per un totale di vincite in carriera che adesso sfiora i 46 milioni di dollari.

Daniel ha avuto la meglio in heads up sul comunque positivo Sergi Reixach, secondo per 144.000 dollari. Sul podio è salito pure Ren Lin, terzo per 96.000 dollari, mentre ha chiuso sesto, per 30.000 dollari di premio, l’altra star del momento: il bosniaco Almedin ‘Ali’ Imsirovic.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Wynn High Roller #2:

1. Daniel Negreanu – $216.000

2. Sergi Reixach – $144.000

3. Ren Lin – $96.000

4. Brock Wilson – $66.000

5. Sean Winter – $48.000

6. Almedin Imsirovic – $30.000

De Michele il migliore dei nostri al FirstOne, partito il PlayerOne Poker Tour

E passiamo al Final Day del FirstOne, da 50.000 euro in montepremi garantito, del King’s Casino di Rozvadov. Purtroppo nessuno dei nostri è riuscito nell’impresa ed alla fine i quasi 10.000 euro del bottino sono andati allo scatenato player belga Robin Cornet che ha superato in volata i due tedeschi Hossein Mansur Hosseini e Christian Wuerfel.

Il migliore degli italiani è stato il sempre ottimo Alessandro ‘Wodimello’ De Michele che si è piazzato 18esimo per 479 euro di premi. Più lontani, ma sempre in the money, gli altri: Mario Nobile (20esimo), Daniel Cosimo Colacurcio (26esimo), ‘poker 7’ (48esimo) e ‘Janja’ (57esimo).

Intanto è già iniziato, con il primo flight, il PlayerOne Poker Tour da 300 euro di buy in e da ben 300.000 euro in prize pool garantito. E’ andato alla grande ‘UNICO SIC’, il solo azzurro promosso che, tra l’altro, ha chiuso terzo con uno stack davvero niente male da 557.000 chips. Hanno fatto meglio Christian Hermann He Dubitzky con 626.000 e Cornelius Petrus Jacobus Buijs, chipleader con 667.000.

Oggi sono in programma sia il secondo che il terzo flight. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

