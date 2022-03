EPT Praga: partenza sprint per Andrea Ricci ed Ettore Esposito, in 14 vanno al Day2 dell’Eureka Main Event

Ci siamo, è partito l’EPT di Praga! Pronti via e gli azzurri si sono dimostrati subito “hot” nei primi due flight dell’Eureka Main Event. Bene, anzi benissimo, Andrea Ricci ed Ettore Esposito. Promossi, tra gli altri, anche Simone Andrian, Francesco Delfoco, Fausto Tantillo e Antonio Scalzi. Ecco il report…

EPT Praga: Andrea Ricci brilla nel Day1A dell’Eureka Main Event

Partiamo dal Day1A dell’Eureka Main Event, da 1.100 euro di buy in, che ha visto ai nastri di partenza ben 694 giocatori con 103 che alla fine sono riusciti ad ottenere il pass per il Day2. Super prova per Mateusz Szymanski che si è preso la vetta del count grazie ad uno stack da oltre 600.000 chips. Il polacco si è messo dietro il rumeno Gabriel Nedelcu, secondo con 522.000, ed il protoghese João Roque Mestre Ferreira, terzo con 520.000

E’ andato alla grande anche il nostro Andrea Ricci che ha chiuso 11esimo con 392.000 chips. In tutto sono stati 10 gli italiani in grado di arrivare al 17esimo e ultimo di livello di giornata, tra questi troviamo Simone Andrian con 220.000, Francesco Delfoco con 195.000, Leonardo Parmiggiani con 163.000 ed il buon Antonio Scalzi, 66esimo con 126.000 chips.

Questi, nel dettaglio, i 10 azzurri promossi al Day2 attraverso il primo flight:

Andrea Ricci – 392.000

Giacomo Tagliaro – 270.000

Marco Levato – 230.000

Simone Andrian – 220.000

Francesco Delfoco – 195.000

Leonardo Parmiggiani – 163.000

Eros Calderone – 141.000

Giuseppe Tarsia – 133.000

Antonio Scalzi – 126.000

Guido Presti – 63.000

Super Ettore Esposito nel Day1B, bene anche Fausto Tantillo

Già in archivio, con la leadership di Daniel Lakerveld, pure il Day1B dell’Eureka Main Event. L’olandese ha preceduto gli altri 55 superstiti grazie alle 530.000 chips accumulate in un secondo flight che in totale ha registrato 374 entries.

Stavolta sono stati 4 gli italiani che hanno guadagnato il passaggio al Day2, che, come da schedule ufficiale, si giocherà domani, martedì 8 marzo, alle ore 12:00.

In questo caso il migliore è stato un super Ettore Esposito che ha chiuso a ridosso sei migliori con 422.000 chips. Più staccati, ma comunque tutti ancora in piena corsa per un posto al sole, gli altri: Fausto Tantillo (166.000), Andrea Virzi (103.000) e Demetrio Caminita (86.000).

Adesso occhi puntati sul terzo e quarto flight, entrambi in programma per oggi. Per tutti gli aggiornamenti sul poker live e sugli eventi dell’European Poker Tour (EPT) di Praga restate sintonizzati con la nostra home…

