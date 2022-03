EPT Praga, valanga azzurra nell’Eureka Main Event. Brillano Mancuso, Demasi, Quattrucci, Shehadeh e Bonavena

Ottime notizie dall’EPT Praga. Altri 33 azzurri hanno infatti centrato il pass per il Day2 nell’Eureka Main Event dei record: 3.155 entries per un montepremi totale da oltre 3 milioni di euro.

EPT Praga: Mancuso on fire nel Day1C dell’Eureka Main Event, c’è Bonavena

Ma iniziamo il nostro report sull’Eureka Main Event, da 1.100 euro di buy in, dal primo dei 2 flight in programma ieri: il Day1C. Davvero ottimo lo start di Leonardo Mancuso che ha chiuso a ridosso dei migliori del count, grazie ad uno stack davvero importante da 502.000 chips. Sono andati alla grande anche Dario Quattrucci con 354.000, Luigi Shehadeh con 333.000 e ‘Mister EPT’ Salvatore Bonavena che ha accumulato più di 280.000 chips.

In tutto sono passati al Day2 in 20 e tra questi ritroviamo il buon Giuseppe Zarbo, con 170.000, ed il vincitore dell’evento Heads up delle World Series of Poker 2014 Davide ‘Zizinho’ Suriano, sotto average con 66.000 chips ma sempre in corsa per un posto al sole.

Questi, nel dettaglio, gli italiani promossi nel Day1C:

Leonardo Mancuso – 502.000

Dario Quattrucci – 354.000

Luigi Shehadeh – 333.000

Salvatore Bonavena – 284.000

Vincenzo Pisano – 281.000

Corrado Martinelli – 264.000

Diego Montone – 242.000

Giovanni Nava – 227.000

Antonio Crosetta – 195.000

Catello De Martino – 194.000

Giuseppe Zarbo – 170.000

Nicola Stagi – 135.000

Alessio Fratti – 120.000

Mirco Ferrini – 116.000

Gianfranco Ironico – 99.000

Giovanni Petroni – 92.000

Mauro Suriano – 83.000

Davide Suriano – 66.000

Matteo Sarais – 48.500

Simone Miracoli – 31.000

Super Simone Demasi nel Day1D, passano pure Claudio Di Giacomo e Aris Theodoridis

E si è rivelato con grandi tonalità di azzurro anche il Day1D, ultimo flight in programma prima del Day2 che, come da schedule ufficiale, si giocherà tra qualche ora. A questo giro il migliore dei nostri è stato Simone Demasi che ha chiuso ottavo nel chipcount con 455.000.

Nei Top Ten anche Giovanni Palma, con 398.000, mentre si è piazzato al 49esimo posto un Claudio Di Giacomo che potrà contare comunque su un dicreto stack da 162.000. Un po’ più staccati gli altri con Aristidis Theodoridis che si è fermato a 144.000 chips. Enrico Mosca è invece rimasto cortissimo con appena 2.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, i 13 italiani qualificati attraverso il Day1D:

Simone Demasi – 455.000

Giovanni Palma – 398.000

Giovanni Gaiulli – 245.000

Antonio Calabro – 220.000

Bartolomeo Tato – 215.000

Claudio Di Giacomo – 162.000

Claudio Daffinà – 149.000

Vito Vella – 147.000

Marco Leonzio – 147.000

Aristidis Theodoridis – 144.000

Giorgio Soceanu – 128.000

Sergio Somma – 127.000

Enrico Mosca – 2.000

Adesso occhi puntati sulla fase più importante del torneo e sulla zona premi che verrà ufficializzata non appena prenderà il via il Day2. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

