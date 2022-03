Poker live: Mustapha Kanit al Day2 del €50.000 EPT Super High Roller con altri 19 campionissimi

Poker live, a Praga è partito anche l’EPT Super High Roller da ben 50.000 euro di buy in. Tantissimi i fenomeni in gara con il nostro Mustapha Kanit che si è come sempre fatto rispettare. Ecco il report…

Poker live: in 20 al Day2 dell’EPT Super High Roller, c’è Mustacchione!

E’ quindi startato anche l’evento più costoso dell’EPT Praga che si sta giocando al King’s Casino, il Super High Roller da 50.000 euro di buy in. Pronti via e si sono iscritti in 35 con svariati re-entry e la registrazione tardiva che resterà aperta fino all’inizio del Day2.

Ma veniamo al racconto della giornata con l’anticipare subito che in gara c’era anche il nostro fuoriclasse Mustapha Kanit. Il ‘Mustacchione’ nazionale si è ben comportato ed è riuscito ad arrivare fino all’ultimo livello del Day1, l’ottavo (bui 2.000/5.000 con ante da 5.000), accumulando uno stack da 121.000 chips che gli vale la 19esima posizione momentanea con 20 left.

EPT Super High Roller: Adams on fire, volano anche Mateos e Chidwick

Ma la “prima pagina” va di diritto ad uno scatenato Timothy ‘Tim0thee’ Adams che si è preso la vetta del torneo grazie ad una cavalcata trionfale che gli ha portato in dote più di 1 milione di chips. Il canadese si è messo dietro lo spagnolo, 4 volte vincitore del braccialetto WSOP, Adrian Mateos, per adesso secondo con 964.000, ed il britannico Stephen Chidwick, campione in carica, con 789.000.

Tra i migliori del count troviamo anche l’altro canadese Daniel Dvoress, quarto con quasi 750.000, lo statunitense Nick Petrangelo, quinto con 672.000, ed il redivivo player francese Bertrand ‘ElkY’ Grospellier, nono con 426.000 chips.

Questi, nel dettaglio, tutti i 20 player che si sono qualificati per il Day2:

1. Timothy Adams – 1.050.000

2. Adrian Mateos – 964.000

3. Stephen Chidwick – 789.000

4. Daniel Dvoress – 749.000

5. Nick Petrangelo – 672.000

6. Juan Pardo – 557.000

7. Tom Vogelsang – 548.000

8. Orpen Kisacikoglu – 457.000

9. Bertrand ‘ElkY’ Grospellier – 426.000

10. Mike Watson – 351.000

11. Andras Nemeth – 325.000

12. Marius Gierse – 305.000

13. Chris Brewer – 300.000

14. Cosmin Timbus – 260.000

15. Yuri Dzivielevski – 260.000

16. Laszlo Bujtas – 205.000

17. Martin Kabrhel – 177.000

18. Niklas Astedt – 168.000

19. Mustapha Kanit – 121.000

20. Saar Wilf – 57.000

Per tutti gli aggiornamenti su questo e gli altri tornei dell’European Poker Tour di Praga restate sintonizzati con la nostra home…

