EPT Praga: Bartolomeo Tato al Final Table dell’Eureka Main Event, Andrea Ricci vola nell’HR

Italiani on fire negli eventi dell’EPT Praga. C’è infatti anche Bartolomeo Tato tra i 9 finalisti dell’Eureka Main Event, intanto Andrea Ricci è partito fortissimo nel €2.200 Eureka High Roller. Ecco il report…

EPT Praga: composto il Final Table dell’Eureka Main Event, c’è Bartolomeo Tato

C’è anche il nostro Bartolomeo Tato tra i 9 finalisti dell’Eureka Main Event, da 1.100 euro di buy in e da oltre 3 milioni di euro in montepremi (3.155 entries), dell’EPT Praga. L’azzurro si è qualificato per l’ultimo atto del torneo grazie un Day3 praticamente perfetto che lo ha visto chiudere quarto nel count grazie ad uno stack da 10,3 milioni di chips.

Hanno fatto meglio soltanto il francese Alexandre Reard, terzo con 11.900.000, il norvegese Jon Kyte, secondo con 12.825.000, ed il poker pro argentino Alejandro ‘Papo MC’ Lococo, chipleader con oltre 24 milioni. Ecco, nel dettaglio, il chipcount ufficiale di tutto il Final Table:

1. Alejandro Lococo – 24.075.000

2. Jon Kyte – 12.825.000

3. Alexandre Reard – 11.900.000

4. Bartolomeo Tato – 10.300.000

5. Ville Jantunen – 8.950.000

6. Nicolas Cottin – 7.250.000

7. Jakub Koleckar – 6.775.000

8. Merijn van Rooij – 6.450.000

9. Yann Nasser – 6.200.000

Purtroppo non è riuscito ad arrivare in fondo il buon Giovanni Palma, che si è tolto comunque la soddisfazione di entrare nel gruppo dei migliori centrando un 21esimo posto che gli ha portato in dote 11.690 euro di premio. Poco prima si era ritrovato out Simone Demasi, uscito in 24esima posizione anche lui con 11.690 euro.

EPT Praga: Andrea Ricci tra gli “hot” del €2.200 Eureka High Roller

Intanto è già partito pure l’Eureka High Roller, da 2.200 euro di buy in, che nel suo Day1 ha registrato 1.149 entries, con 181 left, per un prize pool totale da oltre 2,2 milioni di euro.

Il più bravo, a fine giornata, è risultato Yulian Bogdanov che ha chiuso in testa con 604.000 chips. Il bulgaro ha preceduto nel count Carl Shaw (600.000), Dorel Eldabach (523.000), John Mooney (521.000), Fabian Quoss (492.000), David Rubin (489.000), Casimir Seire (486.000) e l’italiano, già vincitore del WSOP Circuit Main Event di Rozvadov del 2021, Andrea Ricci (484.000).

€2.200 Eureka High Roller: 13 gli azzurri promossi al Day2

Ma Ricci non è stato il solo italiano a guadagnarsi un posto per il Day2 del €2.200 Eureka High Roller. Sono stati promossi infatti anche Andrea Luigi Shehadeh con 342.000, Nicola D’Anselmo con 335.000, Alessandro Barone con 218.000, Giuseppe Rosa con 200.000, Diego Montone con 175.000, Giacomo Tagliaro con 173.000, Emiliano Angelone con 172.000 ed il buon Matteo Calzoni con 158.000 chips.

Ed ancora Antonio Crocetta con 125.000, Umberto Zaffagnini con 117.000, Giovanni Petroni con 89.000 e Giovanni Nava, 152esimo con 83.000 chips.

Niente da fare invece per Francesco Delfoco che si è ritrovato out, durante i 16 livelli del Day1, così come Vincenzo Suriano, Tiziano Di Romualdo, Simone Agnoletto, Fiodor Martino e gli altri iscritti al torneo.

Queste le posizioni nel count dei 13 azzurri volati al Day2:

8. Andrea Ricci – 484.000

22. Andrea Luigi Shehadeh – 342.000

24. Nicola D’Anselmo – 335.000

62. Alessandro Barone – 218.000

66. Giuseppe Rosa – 200.000

78. Diego Montone – 175.000

80. Giacomo Tagliaro – 173.000

81. Emiliano Angelone – 172.000

88. Matteo Calzoni – 158.000

109. Antonio Crocetta – 125.000

120. Umberto Zaffagnini – 117.000

145. Giovanni Petroni – 89.000

152. Giovanni Nava – 83.000

