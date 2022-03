EPT Praga: 6 gli azzurri al Day3 dell’Eureka Main Event, Mustapha Kanit out senza ITM nell’High Roller vinto da Teun Mulder

Notizie in agrodolce per gli italiani impegnati negli eventi dell’EPT Praga. Sono infatti soltanto 6, con un super Bartolomeo Tato, quelli che sono riusciti a guadagnarsi il pass per il Day3 nell’Eureka Main Event. Intanto si è giocato il Single-Day High Roller I con Mustafa Kanit che è uscito prima dello scoppio della bolla.

EPT Praga: super Bartolomeo Tato nel Day2 dell’Eureka Main Event, in testa c’è Karol Konopka

Ma partiamo dall’Eureka Main Event, da 1.100 euro di buy in e da oltre 3 milioni di euro in montepremi (3.155 entries), che ha registrato il passaggio al Day3 di appena 66 player unici. Il migliore è stato il polacco Karol Konopka che ha chiuso con 4.725.000 chips. Sono andati alla grande pure l’olandese Merijn van Rooij, secondo con quasi 4 milioni, ed il tedesco Heinz Schluter, terzo con 3.775.000.

Tra i più bravi anche il nostro Bartolomeo Tato che ha concluso il Day2, in nona posizione, con uno stack da 2.140.000 chips.

Eureka Main Event: 6 gli azzurri promossi al Day3

Ed in tutto sono 6 gli italiani che si sono guadagnati il via libera per continuare a sognare i 417.820 euro del bottino. Oltre all’ottimo Tato sono riusciti nell’impresa Simone Demasi, al momento 21esimo con 1.400.000 chips, Giovanni Palma con 1.135.000, Marco Leonzio con 950.000, Eros Calderone con 710.000 e Luigi Shehadeh, 53esimo nel count con 585.000 chips.

Niente Day3 invece per il buon Diego Montone (€5.300), che si è ritrovato purtroppo out nelle ultime battute del Day2, e per gli altri 38 azzurri in gioco che si sono comunque guadagnati un posto al sole per almeno 1.799 euro di premio.

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale dei Top Ten e degli azzurri rimasti in corsa nell’Eureka Main Event:

1. Karol Konopka – 4.725.000

2. Merijn van Rooij – 3.990.000

3. Heinz Schluter – 3.775.000

4. Jakub Koleckar – 3.720.000

5. Jon Kyte – 3.595.000

6. Tjenno Eskes – 3.430.000

7. Karol Bogusz – 2.620.000

8. Abel Aspas – 2.500.000

9. Bartolomeo Tato – 2.140.000

10. Ville Jantunen – 2.070.000

21. Simone Demasi – 1.400.000

28. Giovanni Palma – 1.135.000

34. Marco Leonzio – 950.000

44. Eros Calderone – 710.000

53. Luigi Shehadeh – 585.000

EPT Praga: Musta out dal Single-Day High Roller vinto da Mulder

E nella giornata di ieri è andato in scena anche il primo Single-Day High Roller dell’EPT Praga che nell’occasione richiedeva un buy in da 25.000 euro (35 entries per un prize pool da 840.350 euro). Al termine di ben 21 livelli di gioco l’ha spuntata lo scatenato Teun Mulder che si è così assicurato quasi 251.000 euro di vincita.

L’olandese ha avuto la meglio in heads up sullo spagnolo, compagno di deal, Juan Pardo che si è “consolato” con 232.272 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure Leonard Maue, terzo per 126.050 euro, mentre si sono fermati sul più bello, andando comunque a premio, i 2 statunitensi Zhuang Ruan (€96.640) e Nick Petrangelo (€58.830) e l’altro tedesco Ole Schemion (€75.630).

Niente “bandierina” purtroppo per il fenomeno italiano Mustapha Kanit che ha dovuto alzare bandiera bianca quando si era nell’11esimo livello di gioco.

