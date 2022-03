EPT Praga: Daniele Lunario vola nel Day1A del Main Event, Ermanno De Nicola centra il Final Table nell’Eureka HR

Continuano ad essere protagonisti gli azzurri impegnati negli eventi dell’EPT Praga. Un ottimo Daniele Lunario è partito fortissimo nel primo flight del Main Event, che ha registrato il passaggio al Day2 di altri 4 italiani. Intanto Ermanno De Nicola ha conquistato il Final Table nell’Eureka High Roller.

EPT Praga: startato il Main Event, 418 le entries nel Day1A

E’ finalmente partito il Main Event, da 5.300 euro, dell’European Poker Tour di Praga. Pronti via ed il torneone più atteso ha subito registrato grandi numeri, con un totale di 418 buy in pagati (377 player unici più 41 entries). Al termine dei 10 livelli di gioco previsti, soltanto in 134 si sono guadagnati il pass per il Day2 con in testa al count lo scatenato Jack Sinclair che ha chiuso con quasi 318.000 chips.

Il britannico si è messo dietro l’israeliano Sharon Sade, secondo con 312.200, l’argentino Ezequiel Waigel, terzo con 258.800, ed il campione canadese Daniel Dvoress, quarto con 237.200.

EPT Praga: Daniele Lunario il migliore degli azzurri nel primo flight del Main Event

Tra i migliori del Day1A troviamo anche il nostro Daniele Lunario, che ha terminato la giornata in decima posizione grazie ad uno stack da oltre 175.000 chips. Sono andati bene pure Massimo De Mario e Gianfranco Iaculli, entrambi sopra le 100.000 chips, e gli altri 2 qualificati Nicola D’Anselmo ed Enrico Mosca.

Niente da fare invece per Mustapha Kanit, finito purtroppo out così come Mario Adinolfi, Francesco Delfoco, Simone Andrian, Mario Colavita, Ettore Esposito e Fausto Tantillo.

Questo, nel dettaglio, il count ufficiale dei 5 italiani promossi al Day2:

10. Daniele Lunario – 175.600

32. Massimo De Mario – 119.200

39. Gianfranco Iaculli – 113.200

65. Nicola D’Anselmo – 85.400

88. Enrico Mosca – 65.000

EPT Praga: Musta fuori anche dal €50.000 Super High Roller

E sempre il Mustacchione nazionale non è riuscito a guadagnarsi il Final Table nell’EPT Super High Roller da ben 50.000 euro di buy in e da quasi 2,2 milioni di euro in montepremi (45 entries). L’azzurro si è ritrovato fuori dai giochi in 19esima posizione, per mano dell’americano Nick Petrangelo, senza piazzamento in the money.

Il buon Petrangelo ha invece poi raggiunto l’obiettivo chiudendo il Day2 terzo nel count, con 2,1 milioni di chips, dietro i soli Timothy Adams, secondo con 2.220.000, e Adrian Mateos, primo con poco più di 5 milioni. Completano il field dei sopravvissuti Chris Brewer con 1.155.000 ed il turco Orpen Kisacikoglu, quinto con 830.000.

Già fuori dai giochi il primo dei premiati Yuri Dzivielevski, sesto per 152.810 euro.

Super Ermanno Di Nicola nell’Eureka HR

Intanto è stato composto anche il Final Table del €2.200 Eureka High Roller (1.149 entries per un prize pool davvero notevole da 2.206.080 euro). Nel gruppetto dei 6 bravi e fortunati che si contenderanno i quasi 400.000 euro del bottino c’è il nostro Ermanno Di Nicola che si è qualificato con il terzo stack, ben 2,2 milioni di chips.

L’azzurro dovrà giocarsela con Nicolas Vayssieres, Thomas Lhomme, Romain Lewis e soprattutto con i 2 “pieni” Pedro Marques, secondo con 12 milioni di chips, e Manuel Gonzalez, al momento chipleader con 17.525.000.

Ecco il count dei 6 left:

1. Manuel Gonzalez – 17.525.000

2. Pedro Marques – 12.000.000

3. Ermanno Di Nicola – 2.200.000

4. Nicolas Vayssieres – 1.375.000

5. Thomas Lhomme – 975.000

6. Romain Lewis – 425.000

Per tutti gli aggiornamenti su questo e gli altri tornei dell’European Poker Tour di Praga restate sintonizzati con la nostra home…

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.