EPT Praga: Di Nicola terzo nell’Eureka HR vinto da Gonzalez, Adams trionfa nel €50.000 Super High Roller

Altro splendido risultato per gli italiani impegnati negli eventi dell’EPT Praga. Stavolta è stata gloria per il buon Ermanno Di Nicola che si è piazzato terzo nell’Eureka High Roller. Intanto uno scatenatissimo Timothy Adams si è preso il Super High Roller da 50.000 euro di buy in. Ecco il report…

EPT Praga: Di Nicola fa il massimo e chiude terzo nell’Eureka High Roller

Non poteva andare onestamente meglio ad Ermanno Di Nicola, approdato al Final Table dell’Eureka High Roller (2.200 euro di buy in e 2.206.080 euro di montepremi totale) da terzo in chips ma con un distacco davvero abissale rispetto ai primi 2, il portoghese Pedro Marques e lo spagnolo, poi diventato campione, Jose Manuel Gonzalez.

L’azzurro, della provincia dell’Aquila, si è infatti confermato terza forza del torneo e si è così portato a casa ben 166.120 euro di premio. Ad eliminarlo, nemmeno a dirlo, è stato l’inarrestabile Gonzalez durante il 36esimo livello di gioco. K-4 per Ermanno contro 9-3 dello spagnono con board praticamente senza storia: J-9-7-3-10.

L’Eureka High Roller a Jose Manuel Gonzalez

Alla fine è stato proprio Jose Manuel Gonzalez ad alzare il trofeo di campione dopo aver aver battuto in heads up il compagno di deal Marques. Per lo spagnolo un bottino da 343.750 euro mentre il portoghese si è consolato con quasi 290.000 euro.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dei 6 finalisti:

1. Jose Manuel Gonzalez – €343.750*

2. Pedro Marques – €288.750*

3. Ermanno Di Nicola – €166.120

4. Nicolas Vayssieres – €124.860

5. Thomas Lhomme – €95.080

6. Romain Lewis France – €69.930

*Deal

EPT Praga: Timothy Adams detta legge nel €50.000 Super High Roller

Sono andati invece tutti ad un superlativo Timothy Adams i 742.200 euro messi in palio nel Super High Roller dell’EPT Praga (50.000 euro di buy in e quasi 2,2 milioni di euro in prize pool). Il fuoriclasse canadese ha avuto la meglio in volata sul turco Orpen Kisacikoglu, runner up per 512.990 euro, e sul poker pro statunitense Nick Petrangelo, terzo classificato per 327.440 euro.

Soltanto quinto il chipleader del Day2 Adrian Mateos, che si è dovuto accontentare di 196.470 euro. Questo il pay out:

1. Timothy Adams – €742.200

2. Orpen Kisacikoglu – €512.990

3. Nick Petrangelo – €327.440

4. Chris Brewer – €251.040

5. Adrian Mateos – €196.470

6. Yuri Dzivielevski – €152.810

