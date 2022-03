EPT Praga, in 42 al Day4 del Main Event. Caminita, Romeo, Cortellazzi e Shehadeh puntano il Final Table. Segui lo streaming su PIW

Super quartetto, per l’Italia, al Main Event dell’EPT Praga. A fine Day3 restano infatti sempre in corsa Demetrio Caminita, Leonardo Romeo, Andrea Cortellazzi e Andrea Luigi Shehadeh. Adesso l’obiettivo è il Final Table…

EPT Praga, azzurri on fire! Il Day3 è una conferma per Caminita, Romeo, Cortellazzi e Shehadeh

Continua la marcia dei nostri 4 giocatori impegnati nella fase più calda del Main Event, da 5.300 euro di buy in e da oltre 5,7 milioni di euro di montepremi totale (1.190 entries), dell’European Poker Tour di Praga. A fine Day3 restano infatti ancora in gioco, e alla grandissima, Demetrio Caminita, Leonardo Romeo, Andrea Cortellazzi e Andrea Luigi Shehadeh.

Il migliore, a questo giro, è stato Caminita, che ha chiuso il Day3 sul podio momentaneo, in terza posizione, grazie ad uno stack da 1.850.000 chips. E’ andato benissimo anche Romeo, sempre più a suo agio in questo splendido torneo, che si è confermato sesto nel count con 1.400.000. A ridosso dei migliori pure Cortellazzi, 12esimo con 1.065.000, mentre Shehadeh ha terminato la giornata in 36esima posizione, con 380.000 chips, ma sempre in piena corsa per un posto al sole.

Il leader è Gab Yong Kim. Ci sono Danchev, Ensan e Mateos

C’è invece lo scatenato Gab Yong Kim in testa al Main Event dell’EPT Praga. Il sudcoreano è volato a 2,3 milioni di chips e si è messo dietro il polaco Dawid Kuliberda, secondo 2,2 milioni.

Tra i Top Ten, oltre ai 2 azzurri, troviamo 3 olandesi, Duco ten Haven (1.550.000), Teun Mulder (1.510.000) ed Erik Bauer (1.310.000), il ceco David Huspeka (1.350.000), l’inglese Jack Sinclair (1.230.000) e lo spagnolo Mario Navarro, decimo con 1.230.000 chips. Restano in gioco anche 3 poker pro che un EPT l’hanno già vinto: Dimitar Danchev (845.000), Hossein Ensan (765.000) e Adrian Mateos (495.000).

Ecco, nel dettaglio, il chipcount dei migliori e quello dei nostri alfieri:

1. Gab Yong Kim – 2.300.000

2. Dawid Kuliberda – 2.200.000

3. Demetrio Caminita – 1.850.000

4. Duco ten Haven – 1.550.000

5. Teun Mulder – 1.510.000

6. Leonardo Romeo – 1.400.000

7. David Huspeka – 1.350.000

8. Erik Bauer – 1.310.000

9. Jack Sinclair – 1.230.000

10. Mario Navarro – 1.230.000

12. Andrea Cortellazzi – 1.065.000

36. Luigi Shehadeh – 380.000

EPT Praga, diretta streaming del Main Event su PIW

