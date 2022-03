EPT Praga, grande Italia nel Day1B del Main Event. Brilla Bendinelli, passano anche Speranza e Bonavena

EPT Praga, archiviato il secondo e ultimo flight del Main Event. Tantissimi gli italiani che hanno guadagnato il pass per il Day2, ben 23, con un super Giuliano Bendinelli che ha chiuso secondo nel count dietro il chipleader Mihai Ciprian Hanu. Ecco il report…

EPT Praga: Giuliano Bendinelli parte fortissimo e chiude secondo nel Day1B del Main Event

Non si ferma la valanga azzurra all’EPT Praga. Sono infatti ben 23 gli italiani che hanno centrato il pass per il Day2 del Main Event, in programma oggi a partire dalle ore 12:00, attraverso il Day1B.

E’ andato alla grande, anzi alla grandissima, uno scatenato Giuliano Bendinelli che, dopo i soliti 10 livelli di gioco, ha chiuso secondo nel count, dietro il solo Mihai Ciprian Hanu (304.700), con uno stack da oltre 245.000 chips.

Gli altri azzurri…

Ma tra i Top Ten di giornata sono entrati anche gli ottimi Leonardo Romeo e Matteo Calzoni che hanno rispettivamente accumulato 208.000 e 203.100 chips. Nel gruppo dei migliori pure Demetrio Caminita, 16esimo con 165.700, mentre un po’ più staccati, ma sempre sopra average, troviamo Mario Llapi con 123.500, Luigi Shehadeh con 115.300 ed il buon Gianluca Speranza con 113.700.

Da segnalare, tra gli altri, il passaggio al Day2 di campionissimi del calibro di Davide ‘zizinho’ Suriano e Salvatore ‘Mister EPT’ Bonavena

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale di tutti gli italiani promossi nel Day1B:

2. Giuliano Bendinelli – 245.300

5. Leonardo Romeo – 208.000

6. Matteo Calzoni – 203.100

16. Demetrio Caminita – 165.700

48. Mario Llapi – 123.500

58. Luigi Shehadeh – 115.300

60. Gianluca Speranza – 113.700

67. Simone Agnoletto – 110.000

70. Giuseppe Rosa – 107.000

72. Giovanni Petroni – 105.800

86. Matteo Cirillo – 93.300

123. Giovanni Palma – 75.700

144. Flaviano Cammisuli – 68.400

149. Andrea Cortellazzi – 66.300

151. Riccardo Saraniero – 65.700

159. Aurelio Reggi – 63.000

161. Davide Suriano – 61.300

167. Agostino Scozzari – 58.300

190. Andrea Rocci – 50.900

196. Salvatore Bonavena – 49.800

225. Diego Montone – 42.100

255. Claudio Di Giacomo – 27.100

273. Gianluca Trebbi – 19.500

EPT Praga: i numeri del Main Event…

Quando mancano ancora diverse ore alla chiusura della registrazione tardiva, che coinciderà con lo start del Day2, sono già 1.160 le entries totali registrate nei 2 flight con 436 player unici che sono riusciti a conquistare il pass per il Day2.

In tutto il Main Event, che prevede il buy in standard da 5.300 euro, ha già accumulato un montepremi totale da oltre 5,6 milioni di euro ma l’importo è destinato ancora a salire. In ogni caso avremo tutte le informazioni definitive oggi, una volta startato il Day2.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

