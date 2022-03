EPT Praga: super Cortellazzi nel Day4 del Main Event, passano anche Caminita e Romeo. Segui la diretta, con i 16 left, su PIW

EPT Praga, sono rimasti in 16 a contendersi la vittoria nel Main Event. L’Italia c’è e alla grandissima, sono infatti 3 gli azzurri ancora in corsa. Straordinario Andrea Cortellazzi che ha chiuso nei Top 3. Ecco il report…

EPT Praga, continua il sogno azzurro: Cortellazzi, Caminita e Romeo nei 16 left del Main Event

Archiviato, con appena 16 left, il Day4 del Main Event, da 5.300 euro di buy in e da oltre 5,7 milioni di euro di montepremi totale (1.190 entries), dell’European Poker Tour di Praga.

Davvero ottimi gli azzurri che continuano la loro corsa verso un posto nella storia del poker live mondiale. Il migliore dei nostri stavolta è stato Andrea Cortellazzi che ha chiuso la giornata terzo nel count grazie ad uno stack da 2.775.000 chips. On fire pure Demetrio Caminita, nono con 2.125.000, mentre non ha ancora sfondato il muro del milione di chips Andrea Leonardo Romeo, che resta comunque “focus” sull’obiettivo:

“Domani è una di quelle giornate che, con il vento in poppa, può scrivere una pagina di storia della mia vita! Siamo a un passo, ma un piccolo passo, per accedere al tavolo più prestigioso d’Europa. Ci manca veramente un non nulla, quindi chi mi vuole bene si concentri e chi mi vuole male si concentri ancora di più… go, go, go.”

Non è riuscito invece a passare il taglio il comunque bravo Andrea Luigi Shehadeh, uscito purtroppo in 24esima posizione con un premio di consolazione da 28.510 euro. Per il talentuoso campioncino milanese è stato fatale un doppio scontro con il già vincitore di un EPT Dimitar Danchev.

In testa c’è Teun Mulder, tengono Danchev ed Ensan

E lo stesso Dimitar Danchev ha poi terminato il Day4 al decimo posto con 1.730.000 chips. Hanno fatto meglio, oltre ai nostri Cortellazzi e Caminita, soltanto Manuel Labous con 2.175.000, Grzegorz Glowny con 2.260.000, George Chiriac con 2.270.000, Justin Steinbrenner con 2.350.000, Valentino Konakchiev con 2.450.000, Symeon Alexandridis con 4.065.000 e lo scatenatissimo Teun Mulder, al momento leader del torneo con quasi 8,2 milioni di chips.

Finisce dietro il bulgaro, invece, l’altro poker pro che vanta un titolo dell’European Poker Tour, il buon Hossein Ensan, 15esimo con 565.000.

Questo, nel dettaglio, il count ufficiale dei 16 player ancora in gioco:

1. Teun Mulder – 8.195.000

2. Symeon Alexandridis – 4.065.000

3. Andrea Cortellazzi – 2.775.000

4. Valentino Konakchiev – 2.450.000

5. Justin Steinbrenner – 2.350.000

6. George Chiriac – 2.270.000

7. Grzegorz Glowny – 2.260.000

8. Manuel Labous – 2.175.000

9. Demetrio Caminita – 2.125.000

10. Dimitar Danchev – 1.730.000

11. Alexandre Amiel – 1.425.000

12. Gab Yong Kim – 1.295.000

13. Andrea Leonardo Romeo – 945.000

14. Armin Rezaei – 735.000

15. Hossein Ensan – 565.000

16. Mario Navarro – 435.000

EPT Praga, segui la diretta streaming del Main Event su PIW

Anche oggi sarà possibile seguire la diretta streaming, a partire dalle ore 12:30, su PokerItaliaWeb. Per farlo ti basterà cliccare nel riquadro sotto:

