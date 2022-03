EPT Praga: Mustacchione punta l’High Roller. Al Day2 anche Speranza, Ricci, Shehadeh e Tantillo

EPT Praga, partito il €10.300 High Roller. Presente Mustapha Kanit che si è preso il pass per il Day2 con il 16esimo stack su 122 left. Promossi anche Gianluca Speranza, Andrea Ricci, Andrea Luigi Shehadeh e Fausto Tantillo. Ecco il report…

EPT Praga, in 122 volano al Day2 del €10.300 High Roller

Non c’è solo il Mail Event ad attirare le attenzioni dei player presenti al King’s Casino di Praga per giocare i tornei dell’European Poker Tour. E’ infatti iniziato anche l’High Roller, da 10.300 euro di buy in, che nel suo Day1 ha registrato ben 246 entries per un montepremi totale da 2.386.200 euro.

In tutto, alla fine dei 10 livelli previsti, sono “sopravvissutti” in 122 con in testa al gruppone lo scatenato Robert Cowen. L’inglese ha accumulato uno stack, da 285.100 chips, che gli ha permesso di temere a bada il belga Kenny Hallaert, al momento secondo con 258.400, ed il canadese di origini orientali Thi Nguyen, terzo con 256.000.

Nei Top Ten troviamo pure il campione spagnolo Adrian Mateos, quarto con 254.400, ed il poker pro greco che aveva sfiorato la vittoria nel Main Event dell’EPT di Londra del 2013, Georgios Karakousis, settimo con 226.000 chips.

Musta guida i 5 azzurri che hanno staccato il pass per il Day2

E gli italiani? Come al solito non sono mancate le soddisfazioni, in 5 si sono infatti guadagnati il passaggio al Day2. Il migliore è stato Mustapha Kanit che ha chiuso 16esimo nel count con 175.800. E’ andato sopra le 100.000 chips, che rappresentano l’average, pure il buon Andrea Ricci mentre sono rimasti sotto, ma comunque in piena corsa per un posto al sole, Andrea Luigi Shehadeh, Gianluca Speranza e Fausto Tantillo, ultimo dei nostri con 50.100.

Niente da fare invece per Eros Calderone, purtroppo eliminato durante la fase più “hot” del flight.

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale dei Top Ten e dei nostri alfieri:

1. Robert Cowen – 285.100

2. Kenny Hallaert – 258.400

3. Thi Nguyen – 256.000

4. Adrian Mateos – 254.400

5. Chris Brewer – 230.800

6. Klas Lofberg – 227.300

7. Georgios Karakousis – 226.000

8. Roman Hrabec – 223.000

9. Santeri Piiroinen – 216.000

10. Francois Pirault – 215.100

16. Mustapha Kanit – 175.800

48. Andrea Ricci – 108.600

66. Andrea Luigi Shehadeh – 78.700

92. Gianluca Speranza – 52.200

96. Fausto Tantillo – 50.100

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

