EPT Praga: Ricci al Final Day del €10.300 High Roller, out senza premi Musta e Speranza

L’ottimo Andrea Ricci è al Final Day dell’High Roller, da 10.300 euro di buy in, dell’EPT Praga. L’azzurro ha chiuso il Day2 in 19esima posizione con 312.000 chips. Niente da fare invece per Mustapha Kanit, Gianluca Speranza, Andrea Luigi Shehadeh e Fausto Tantillo, tutti eliminati prima dello scoppio della bolla.

EPT Praga: in 23 al Final Day dell’High Roller, c’è Andrea Ricci

L’Italia resta in corsa anche nel €10.300 High Roller (271 entries totali per oltre 2,6 milioni di euro in montepremi), dell’European Poker Tour che si sta svolgendo nella poker room del King’s Casino di Praga, e lo fa grazie ad un sempre bravo Andrea Ricci.

L’azzurro si è infatti guadagnato il pass per il Final Day, al termine di un Day2 che lo ha visto chiudere con uno stack da 312.000 chips che gli vale la 19esima posizione, con 23 left, nel count.

Out e senza premi Kanit, Speranza, Shehadeh e Tantillo

Niente da fare invece per gli altri italiani in gioco nel Day2 che sono tutti, purtroppo, stati eliminati prima dello scoppio della bolla.

Il primo ad arrendersi è stato Andrea Luigi Shehadeh, uscito in 143esima posizione. Poi, nell’ordine, è toccato a Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit (121esimo), Fausto Tantillo (95esimo) e Gianluca Speranza, finito fuori ad un passo dai premi in 59esima posizione.

EPT Praga, nell’High Roller comanda Lyubovetskiy. A ruota il poker pro Adrian Mateos…

Al momento è Andriy Lyubovetskiy il leader del torneo con 1.272.000 chips. L’ucraino precede di pochissime chips il fenomeno del poker live spagnolo Adrian Mateos, secondo con 1.265.000. Sul podio troviamo anche il britannico Conor Beresford, terzo con 958.000, mentre resta fuori, almeno per adesso, il comunque “on fire” Mike Watson, quarto con 883.000.

Ancora in corsa, per i 527.070 euro del bottino, anche il campione scozzese Niall Farrell (512.000). Ecco, nel dettaglio, il chipcount ufficiale di tutti i superstiti del Day2:

1. Andriy Lyubovetskiy – 1.272.000

2. Adrian Mateos – 1.265.000

3. Conor Beresford – 958.000

4. Mike Watson – 883.000

5. Renan Bruschi – 742.000

6. Ferhat Duran – 740.000

7. Simon Lofberg – 681.000

8. Christopher Puetz – 633.000

9. Tamas Adamszki – 544.000

10. Ognyan Dimov – 520.000

11. Niall Farrell – 512.000

12. Kayhan Mokri – 505.000

13. Marton Czuczor – 490.000

14. Panagiotis Oikonomou – 479.000

15. Alexander Ivarsson – 398.000

16. Cedric Schwaederle – 366.000

17. Andreas Berggren – 347.000

18. Kenny Hallaert – 333.000

19. Andrea Ricci – 312.000

20. Ricardo Caridade – 280.000

21. Laurynas Levinskas – 232.000

22. Robert Cowen – 166.000

23. Akin Tuna – 148.000

Questo, invece, il pay out dei 23 left:

1. €527.070

2. €350.410

3. €256.300

4. €206.880

5. €162.190

6. €122.760

7. €90.160

8. €66.240

9. €54.940

10-11. €46.000

12-13. €40.220

14-15. €36.280

16-17. €32.330

18-20. €28.390

21-23. €25.760

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.