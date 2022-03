Poker live: Simone Andrian si prende anche la picca dell’EPT, a segno il palermitano Piero Alioto

Poker live, non poteva chiudersi meglio l’EPT Praga. Oltre alle splendide prestazione di Andrea Cortellazzi e Demetrio Caminita nel Main Event, sono infatti arrivati i successi di Simone Andrian e Piero Alioto nel €2.150 Six Handed e nel €1.100 No Limit Hold’em.

Poker live: Praga d’oro per Simone Andrian, suo il €2.150 Six Handed dell’EPT

L’EPT Praga si conferma terra di conquista per i poker player italiani. Dopo aver archiviato le splendide prestazioni di Andrea Cortellazzi e Demetrio Caminita nel Main Event, ma non solo, sono arrivati anche i trionfi di Simone Andrian e Piero Alioto.

Ma partiamo dallo spendido colpo piazzato dal già campione delle World Series of Poker Europe 2021. Simone si è ripetuto sempre in un evento Six Handed (112 entries con 2.150 euro di buy in) e si è cosi portato a casa, oltre ai 54.080 euro del primo posto, anche la mitica picca targata PokerStars.

Il nostro campione ha avuto la meglio in volata sull’estone Rain Heeringas, runner up per 36.560 euro, e sul fuoriclasse tedesco Ole Schemion, che ha chiuso terzo per 23.760 euro. Tra i migliori è finito pure l’altro azzurro Fausto Tantillo, settimo per 9.570 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out dei finalisti:

1. Simone Andrian – €54.080

2. Rain Heeringas – €36.560

3. Ole Schemion – €23.760

4. Alexander van der Swaluw – €19.680

5. Tommi Lankinen – €15.870

6. Unknown – €12.520

EPT Praga: Piero Alioto vince il €1.100 No Limit Hold’em

Ha invece trionfato nel No Limit Hold’em, da 1.100 euro di buy in e da quasi 400.000 euro di montepremi totale (325 iscritti con 91 re-entries), il player palermitano Piero Alioto.

Il fratello d’arte ha sbaragliato un Final Table in cui erano in corsa l’inglese Andrew Wilson, lo sloveno Anže Šmajd, il bulgaro Atanas Kodinov, il portoghese Miguel Tavares, il brasiliano Rafael Moraes, il giapponese Hayato Kitajima, il giordano Patrick Kallas ed il turco Seref Anar, e si è messo in tasca i 77.180 euro del bottino.

Ecco il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Piero Alioto – €77.180

2. Andrew Wilson – €48.720

3. Anže Šmajd – €34.940

4. Atanas Kodinov – €27.760

5. Miguel Tavares – €21.770

6. Rafael Moraes – €17.050

7. Hayato Kitajima – €12.820

8. Patrick Kallas – €9.110

9. Seref Anar – €7.270

