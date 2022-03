Poker live, US Poker Open: Daniel Negreanu sfiora il Big Bet Mix, Jeremy Ausmus si prende l’Evento #05

Poker live, archiviati anche gli Eventi #04 e #05 degli US Poker Open in corso di svolgimento nello splendido Aria Resort & Casino di Las Vegas.

US Poker Open: Negreanu a “due passi” dal Big Bet Mix, l’Evento #04 lo vince il giapponese Nakamura

Si è fermato sul più bello il buon Daniel Negreanu, impegnato nell’Evento #04, il Big Bet Mix da 10.000 dollari di buy in e da 530.000 dollari di montepremi totale (53 entries), degli US Poker Open targati PokerGO Tour.

Putroppo il ‘Kid Poker’ canadese ha dovuto alzare bandiera bianca, incassando comunque un premio di consolazione da 74.200 dollari, quando erano rimasti in 3 a contendersi il titolo di campione ed i quasi 170.000 dollari del bottino. Alla fine sono andati entrambi al professionista giapponese di Tokyo, Tamon Nakamura, che ha superato nell’heads up decisivo lo sloveno Rok Gostisa, secondo per 111.300 dollari.

Da segnalare, tra gli altri, gli in the money di Stephen Chidwick, quarto per 53.000 dollari, e di Jeremy Ausmus, ottavo con 21.200 dollari.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli ITM del torneo:

1. Tamon Nakamura – $169.600

2. Rok Gostisa – $111.300

3. Daniel Negreanu – $74.200

4. Stephen Chidwick – $53.000

5. Dylan Weisman – $42.400

6. John Riordan – $31.800

7. Alexander Livingston – $26.500

8. Jeremy Ausmus – $21.200

Poker live: successo anche per Jeremy Ausmus, suo il terzo No Limit Hold’em

Ed è andato proprio all’ultimo dei premiati nel Big Bet Mix, il terzo dei No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in inserito nel programma degli US Poker Open.

Uno scatenato Jeremy Ausmus si è infatti migliorato fino ad andarsi a prendere i 178.200 euro del primo posto. Il fuoriclasse che risiede nella stessa città delle luci, e che in carriera e vicinissimo ai 12 milioni di dollari in vincite, ha avuto la meglio nello sprint finale sui rivali Christopher Brewer, runner up per 132.000 dollari, e Ren Lin, terzo per 85.800 dollari.

E’ finito invece fuori ad un passo dal podio il poker pro del momento, Ali Imsirovic, che si è messo comunque in tasca 66.000 dollari.

Questo il pay out ufficiale dei 10 player andati a premio nell’Evento #05 (66 entries per 660.000 dollari di prize pool):

1. Jeremy Ausmus – $178.200

2. Christopher Brewer – $132.000

3. Ren Lin – $85.800

4. Ali Imsirovic – $66.000

5. Nick Petrangelo – $52.800

6. David Peters – $39.600

7. Tamon Nakamura – $33.000

8. Umang Dattani – $26.400

9. Alexander Livingston – $26.400

10. Peter Placey – $19.800

