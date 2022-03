WSOP 2022, Doug Polk sfida Tom Dwan sul braccialetto: “Sono disposto a scommettere 1 milione di dollari…”

Un Doug Polk come sempre piccantissimo ha appena lanciato, attraverso il suo account di Twitter, una clamorosa sfida a Tom Dwan: “Sono disposto a scommettere un milione di dollari, alla pari, su un braccialetto alle WSOP 2022”.

WSOP 2022, Doug Polk provoca Tom Dwan mettendo sul piatto 1 milione di dollari

“Zero possibilità che dica di sì, ma sono disposto a scommettere un milione di dollari, alla pari, su un braccialetto alle WSOP 2022 vs @TomDwan“.

Con questo post su Twitter il buon Doug Polk ha appena sfidato ‘Durrrr’ in una bracelet bet da 1 milione di dollari. Il carismatico ex pro, ideatore della Bankroll Challenge con cui dimostrò quanto fosse fondamentale l’abilità nel poker trasformando 100 dollari in 10.000, ha lanciato la provocazione dopo che Shaun Deeb aveva risposto alle sue critiche sul modo di giocare di Tom Dwan.

Ecco il botta e risposta:

La sfida è lanciata… che farà ‘Durrrr’?

Tutto è nato dopo che Polk aveva praticamente attaccato Dwan definendolo non degno di stare nella Top 20 dei migliori giocatori nella storia del poker, che gli stessi suoi follower avevano stilato attraverso un sondaggio.

Critiche che non sono andate giù a Deeb: “Cosa non darei per vedere una sfida tra Dwan e Polk alle WSOP di quest’anno, ci scommeterei il mio roll. Penso che Doug sia stato troppo duro con Tom. Nel corso degli anni sono rimasto molto colpito dalle abilità e dalla logica di Tom in diversi giochi di abilità“.

Una risposta che Polk ha subito sfruttato per lanciare il guanto di sfida. Adesso si attende solo la risposta di Dwan, anche se le probabilità che accetti sono veramente poche.

