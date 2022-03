Poker live: Alex Foxen torna al successo a Las Vegas, brilla anche David Rheem

Poker live, altra bella vittoria a Las Vegas per William Alex Foxen. Stavolta il campione americano ha messo le mani nel $15.000 No Limit Hold’em (Evento #07) degli US Poker Open. Bene anche David Rheem, vincitore del $15.000 Pot Limit Omaha (Evento #08).

Poker live, super Foxen a Vegas: suo l’Evento #07 degli US Poker Open

Continuano gli US Poker Open, targati PokerGO Tour, che si stanno giocando nella splendida poker room dell’Aria Resort & Casino di Las Vegas. Altri 2 i tornei archiviati, il $15.000 No Limit Hold’em ed il $15.000 Pot Limit Omaha.

Ma partiamo dal primo, l’Evento #07, che ha registrato il ritorno al successo, dopo quello conquistato sempre nella splendida città delle luci a gennaio, di un super Alex Foxen. Il talentuoso poker pro nato a Cold Spring Harbor stavolta ha avuto la meglio su un field da 70 entries, per un montepremi totale da oltre 1 milione di dollari, e si è così aggiudicato i 283.500 dollari del bottino.

L’ultimo ad arrendersi è stato l’ottimo David ‘Chino’ Rheem che si è consolato con i 210.000 dollari del secondo posto.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1. William Foxen – $283.500

2. David Rheem – $210.000

3. Stephen Chidwick – $136.500

4. Thomas Boivin – $105.000

5. Joseph Cheong – $84.000

6. Dan Smith – $63.000

7. Vikenty Shegal – $52.500

8. Adam Hendrix – $42.000

9. Bill Klein – $42.000

10. Joseph McKeehen – $31.500

US Poker Open, uno straordinario David Rheem vince il $15.000 Pot Limit Omaha

Ed il runner up dell’Evento #7 si è confermato in un grandissimo momento di forma anche nel torneo successivo degli US Poker Open, il Pot Limit Omaha da 15.000 dollari di buy in e da 990.000 dollari in prize poll (66 entries). A questo giro, però, David Rheem è andato fino in fondo, centrando un successo che gli ha permesso d’incassare altri 271.350 dollari.

Il ‘Chino’ l’ha spuntata su Scott Seiver, runner up per 201.000 dollari, e Isaac Kempton, terzo classificato per 130.650 dollari. E’ invece finito fuori dai giochi sul più bello il ‘Poker Brat’ Phil Hellmuth, quarto classificato per 100.500 euro di premio.

Ecco il pay out dell’Evento #08:

1. David Rheem – $271.350

2. Scott Seiver – $201.000

3. Isaac Kempton – $130.650

4. Phil Hellmuth Jr – $100.500

5. Adam Hendrix – $80.400

6. Dylan Weisman – $60.300

7. Matthew Wantman – $49.500

8. Cary Katz – $39.600

9. Alexander Livingston – $39.600

10. Joseph Sanders – $29.700

