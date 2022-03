Poker live, US Poker Open: straordinario “bis” per Tamon Nakamura, battuto in heads up Phil Hellmuth

Poker live, super Tamon Nakamura agli US Poker Open che si stanno giocando nella splendida poker room dell’Aria Resort & Casino di Las Vegas. Il giapponese si è infatti ripetuto, dopo aver vinto l’Evento #04, nel $15.000 8-Game Mix dove ha chiuso secondo Phil Hellmuth.

Nakamura è il re dei Game Mix, suo anche l’Evento #06 degli US Poker Open

Incredibile back to back per Tamon Nakamura! Il poker pro di Tokyo ha confermato la sua verve nei tornei degli US Poker Open di Las Vegas, andando a vincere anche l’8-Game Mix da 15.000 dollari di buy in e da 705.000 dollari di montepremi totale (47 entries).

Stavolta il giapponese, che aveva già incassato i quasi 170.000 dollari proposti dall’Evento #04, il Big Bet Mix da 10.000 dollari di buy in, ha sconfitto in heads up il comunque ottimo Phil ‘The Poker Brat’ Hellmuth, secondo per 155.100 dollari, e si è assicurato così altri 239.700 dollari di vincita.

Un doppio colpo che ha praticamente permesso a Nakamura di raddoppiare il suo bankroll nel giro di qualche giorno.

Poker live, per Hellmuth è il terzo ITM nel 2022

Poco male comunque per il ‘Poker Brat’ che ha portato a casa il terzo risultato utile di questo inizio d’anno, dopo la bella vittoria conquistata a gennaio, sempre a Las Vegas, nel $200.000 No Limit Hold’em Heads Up High Stakes Duel III ed il 13esimo posto centrato nell’Evento #01, il $10.000 No Limit Hold’em, proprio degli US Poker Open.

In tutto Hellmuth, nel 2022, ha già incassato oltre 570.000 dollari per un totale di vincite in carriera che si avvicina sempre di più ai 27 milioni di dollari. Una cifra pazzesca che lo colloca al 18esimo posto della All Time Money List.

Poker live, US Poker Open: il pay out ufficiale del $15.000 8-Game Mix

1. Tamon Nakamura – $239.700

2. Phil Hellmuth Jr – $155.100

3. Benjamin Yu – $105.750

4. Bryan Micon – $77.550

5. Damjan Radanov – $56.400

6. Scott Seiver – $42.300

7. Jeremy Ausmus – $28.200

