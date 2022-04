WSOP Circuit: Buonocore vince al Bally’s di Las Vegas, suo il Ring del Main Event

Uno straordinario Andrea Buonocore ha vinto il Main Event del WSOP Circuit Bally’s 2022 di Las Vegas. Il cash gamer italiano ha battuto un field da 468 entries e si è così portato a casa, oltre al mitico Ring, i 143.229 dollari del bottino.

WSOP Circuit Bally’s Las Vegas, a Buonocore il Main Event

Giornata da urlo per il poker live azzurro. Dopo il Final Table appena conquistato da Fabio Peluso al WPTDeepStacks di Amsterdam, è arrivata anche la splendida notizie del trionfo di un super Andrea Buonocore nel Main Event, da 1.700 dollari di buy in e da oltre 700.000 dollari di montepremi totale (468 entries), del WSOP Circuit Bally’s di Las Vegas.

Andrea ha sconfitto in heads up il fortissimo poker pro statunitense Eric Baldwin e si è aggiudicato i 143.229 dollari del primo premio ed il suo primo anello targato World Series of Poker.

Andrea Buonocore: “Non giocavo tornei da molto tempo…”

Queste le prime parole del cash gamer italiano, che si è trasferito proprio nella citta delle luci per giocare con più continuità:

“È fantastico. Non giocavo tornei da molto tempo. Gioco solo il cash game. Stavo facendo il mio lavoro al 100/200 nella Bobby’s room ma non andava bene e così ho visto che c’era la disponibilità d’isciversi ancora a questo torneo e l’ho fatto in late. Tutto è andato per il verso giusto e sono arrivato fino alla fine.”

WSOP Circuit Bally’s: sul podio anche Chang, quarto Collopy

Un colpo davvero fantastico quello piazzato da Andrea, nobilitato anche dalla presenza di tantissimi campioni. Tra questi c’era pure il multimilionario James Collopy, quasi 3,5 milioni di dollari vinti in carriera, che si è piazzato a ridosso del podio per un premio 47.875 dollari.

Ha chiuso invece terzo, per 64.664 dollari, il buon Timothy Chang. Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dei primi 10 classificati:

1. Andrea Buonocore – $143,229

2. Eric Baldwin – $88,498

3. Timothy Chang – $64,664

4. James Collopy – $47,875

5. Bruce Vandervort – $35,920

6. Daniel Jones – $27,316

7. David Mowery – $21,060

8. Jesse Sylvia – $16,463

9. Kevin Fitzgibbons – $13,052

10. Darren Attebery – $10,497