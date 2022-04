Poker live: Fabio Peluso chiude quarto, il WPTDeepStacks Amsterdam va a Santo Bakker

Poker live 1 Aprile. Si è fermato sul più bello il cammino di Fabio Peluso al WPTDeepStacks Amsterdam. Alla fine la vittoria è andata al giovane olandese Santo Bakker che ha battuto in heads up il connazionale David Hu.

Poker live 1 Aprile 2022: Peluso ad un passo dal podio nel WPTDeepStacks Amsterdam

E’ sfumato il sogno di Fabio Peluso di vincere il WPTDeepStacks, da 1.100 euro di buy in (€970 + €30 + €100) e da 734.290 euro di montepremi totale, che si è giocato nella poker room del Casino Holland di Amsterdam.

Purtroppo l’azzurro ha impattato contro Hendrikus Soering, quando si era 4 left. Questa la mano che gli è costata il torneo: con bui 75.000/125.000, e ante da 125.000, Soering apre da bottone e Fabio decide di spingere da small blind mettendo tutte le sue chips, per un totale da 1,7 milioni, con J-Q di quadri. Soering chiama instant, con 2-2, ed un board non positivo con 10-8-7-6-7 (due quadri) manda out il nostro player.

Per Fabio è arrivato un comunque ottimo quarto posto che gli porta in dote un premio da 47.850 euro. Soering invece si è poi ritrovato fuori dai giochi, una volta salito sul podio, con un in the money da 64.210 euro.

Il WPTDeepStacks Amsterdam lo vince Santo Bakker

Alla fine gli oltre 130.000 dollari del bottino, ed il titolo di campione del WPTDeepStacks Amsterdam, se li è portati a casa Santo Bakker. Una volta rimasti in 2, infatti, il giovane talentuoso player olandese ha praticamente ribaltato il connazionale David Hu, che aveva fatto fuori, circa un paio di ore prima, Soering.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Santo Bakker – €130.690

2. David Hu – €87.080

3. Hendrikus Soering – €64.210

4. Fabio Peluso – €47.850

5. Tonny van Eck – €36.040

6. Tian Mengshi – €27.440

7. Ivica Pezelj – €21.120

8. Woody Christy – €16.430