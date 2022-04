Poker live 3 Aprile – Un super Daniele Cisternino si conferma caldissimo negli eventi del King’s Casino di Rozvadov. Il già vincitore dell’Euro Poker Million è partito fortissimo anche nell’Evento #1 del WSOP Circuit, il Mini Main Event da oltre 540.000 euro.

Poker live 3 Aprile: Cisternino punta l’Evento #1 del WSOP Circuit di Rozvadov

Arrivano ottime notizie da Rozvadov, dove è appena cominciato il WSOP Circuit. Il nostro Daniele Cisternino è infatti secondo, con 25 left, nel No Limit Hold’em Mini Main Event da 250 euro di buy in e da 541.215 euro di montepremi totale (2.532 entries).

Il pugliese di Fasano, che proprio al King’s Casino di Rozvadov aveva vinto ad inizio Febbraio l’Euro Poker Million da oltre 1 milione di euro in prize pool, ha chiuso il Day2 con uno stack, da 14,4 milioni di chips, che lo colloca alle spalle dell’israeliano Mark Ruvinov, al momento chipleader con 15,2 milioni.

Questi i Top Ten dell’Evento #1:

1. MARK RUVINOV – 15.200.000

2. DANILO CISTERNINO – 14.400.000

3. CRAZY FROG – 8.000.000

4. MICHAL ZIMANI – 7.600.000

5. FREDERIK PAUL CASPAR THIEMER – 7.225.000

6. ARNAUD LOUIS HENRI BULLE – 6.575.000

7. YVES THALMANN – 6.175.000

8. Essco – 5.875.000

9. ARCADIAN – 4.900.000

10. ROLF JACOB – 4.800.000

WSOP Circuit Rozvadov: Siciliano e Albonetti volano nell’Evento #2

Ed intanto è già startato anche l’Evento #2, il No Limit Hold’em FiftyStack da 660 euro di buy in (249 entries per 141.930 euro di montepremi), che ha registrato il passaggio al Final Day di 52 giocatori unici.

Ben 4 sono italiani: Alfredo Siciliano, quarto nel count con 495.000, Andrea Albonetti, quinto con 479.000, il player ‘Nonno1’, ottavo con 418.000, e Giuseppe Di Taranto, 28esimo con 224.000.

Ecco i migliori del Day1:

1. SAMI AGEL – 692.000

2. ADAM RAJKOVIC – 643.000

3. KEVIN FLUEGEL – 497.000

4. ALFREDO SICILIANO – 495.000

5. ANDREA ALBONETTI – 479.000

6. GREGOR SVERKO – 467.000

7. IMAN GHASHAYAR – 454.000

8. Nonno1 – 418.000

9. SEBASTIAN KAPPENBERG – 369.000

10. ROBERT RUDOLF ROHR – 327.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…