Poker live, niente anello per Daniele Cisternino. Purtroppo il pugliese si è fermato sul più bello nel Mini Main Event del WSOP Circuit di Rozvadov.

Poker live 4 Aprile: Cisternino fuori ad un passo dal podio nel WSOPC Mini Main Event

E’ andata male al nostro Daniele Cisternino che partiva secondo nel Final Day del No Limit Hold’em Mini Main Event, da 250 euro di buy in e da 541.215 euro di montepremi totale (2.532 entries), del WSOP Circuit in corso di svolgimento nella poker room del King’s Resort e Casino di Rozvadov.

Il player di Fasano, che proprio a Rozvadov aveva vinto l’Euro Poker Million da oltre 1 milione di euro in prize pool, non si è ripetuto ed è purtroppo uscito quando erano rimasti in 5 a contendersi la vittoria. Poco male comunque per Cisternino che si è consolato con un premio da oltre 18.000 euro.

WSOP Circuit, il Mini Main Event lo vince Frederik Thiemer

Alla fine il Ring, dell’Evento #1, lo ha vinto Frederik Thiemer che si è così messo in tasca anche gli 81.900 euro del bottino. Il tedesco ha avuto la meglio in heads up sullo slovacco Michal Zimani che ha incassato i 45.550 euro del secondo premio. Sul podio è salito anche l’israeliano Mark Ruvinov, chipleader del Day2, mentre ha chiuso quarto il belga Jerome Alain Escoda.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dei Top Ten

1. FREDERIK PAUL CASPAR THIEMER – €81.900

2. MICHAL ZIMANI – €45.550

3. MARK RUVINOV – €31.750

4. JEROME ALAIN ESCODA – €22.900

5. DANILO CISTERNINO – €18.125

6. UA Game – €14.390

7. Essco – €10.900

8. CRAZY FROG – €7.580

9. MICHAIL JEKIMOV – €5.699

10. SEBASTIAN MAY – €4.710

Poker live, niente gloria per gli azzurri nel FiftyStack

E non è andata bene nemmeno agli azzurri impegnati nell’Evento #2 del WSOP Circuit, il No Limit Hold’em FiftyStack da 660 euro di buy in (249 entries per 141.930 euro di montepremi).

Il migliore dei nostri è stato il player ‘Nonno1’, decimo per 2.500 euro. Lontani dai migliori, ma comunque in the money, Andrea Albonetti (15esimo), Giuseppe Di Taranto (16esimo) e Alfredo Siciliano (26esimo).

Ecco i primi 3 del torneo:

1. DAEWOONG SONG – €29.145

2. MARKO TOPIC – €19.671

3. IMAN GHASHAYAR – €13.540