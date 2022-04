WSOP Circuit Rozvadov – Si sono giocati altri 2 flight, il Day1B ed il Day1C, del Monsterstack (Ring #6) da 550 euro di buy in e da 500.000 euro di montepremi garantito.

WSOP Circuit Rozvadov 8 Aprile 2022: Super Quattrucci nel Day1B del Monsterstack

Partiamo dal secondo flight dei 5 in programma per il Monsterstack da 550 euro di buy in (500.000 euro in prize pool). In tutto sono state 120 le entries con 30 giocatori che alla fine sono riusciti a portare a casa il pass per il Day2. Davvero ottima la prova di Dario Quattrucci, già runner up nel No Limit Hold’em Lucky7s (Ring #5) vinto da Luca Beretta, che ha chiuso terzo nel count grazie ad uno stack da 737.000 chips.

Hanno fatto meglio soltanto il tedesco Onkel Otto, secondo con 827.000, ed il ceco Roman Bláha, chipleader con quasi 1 milione. E’ volato al Day2, tra gli altri, anche l’altro italiano Andrea Tucci, 19esimo con 300.000 chips.

Top Ten Day1B e Azzurri

1. ROMAN BLAHA – 977.000

2. Onkel Otto – 827.000

3. DARIO QUATTRUCCI – 737.000

4. MELCHERS DORIAN – 727.000

5. Casco – 722.000

6. Duplo – 581.000

7. Achilles – 570.000

8. LENNART ADRIANUS DIJKKAMP – 490.000

9. JAN HAJEK – 489.000

10. PHILIPP SIEBERT – 457.000

19. ANDREA TUCCI – 300.000

Monsterstack (Ring #6), ben 6 gli azzurri promossi nel Day1C

WSOP Circuit Rozvadov – E passiamo al terzo flight del Ring #6, dove sono stati invece ben 6 gli italiani che hanno passato il taglio. Il “più bravo” è stato Roberto Iannetti che ha terminato il Day1C in ottava posizione con 685.000 chips. Ottimi anche Simone Pegolotti, 15esimo con 499.000, e Andrea Ricci (Foto Copertina), 20esimo con 408.000.

Completano il gruppetto Davide Clodomiro con 188.000, il buon Mario ‘Marione’ Colavita con 154.000 ed un Pasquale Vinci che ha chiuso in penultima posizione con 119.000 chips.

Top Ten Day1C e Azzurri

1. Mogli – 1.314.000

2. Alessio Antonio l Çurla – 916.000

3. PETR VLCEK – 776.000

4. WILLIAM ROBIN KASSOUF – 750.000

5. Ranjith – 729.000

6. GREGOR SVERKO – 718.000

7. KENAN KOCAR – 704.000

8. ROBERTO IANNETTI – 685.000

9. ISTVAN HEFLER – 652.000

10. MEHMED AHMED – 618.000

15. SIMONE PEGOLOTTI – 499.000

20. ANDREA RICCI – 408.000

34. DAVIDE CLODOMIRO – 188.000

37. MARIO ‘Marione’ COLAVITA – 154.000

39. PASQUALE VINCI – 119.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…