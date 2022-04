Splendida vittoria per Luca Beretta nel No Limit Hold’em Lucky7s del WSOP Circuit Rozvadov. Il player milanese ha superato in heads up l’altro azzurro Dario Quattrucci e si è portato a casa il mitico anello.

WSOP Circuit Rozvadov: doppietta azzurra nel Lucky7S, vince Beretta su Quattrucci

Italia padrona del Ring #5, il No Limit Hold’em Lucky7s da 777 euro di buy in e da 100.000 euro di montepremi garantito, nel WSOP (World Series of Poker) Circuit che si sta giocando in quel di Rozvadov.

Due azzurri, gli ottimi Luca Beretta e Dario Quattrucci, si sono infatti giocati l’anello in un heads up che ha poi premiato il primo che si è messo in tasca anche i 21.798 euro del bottino ed il ticket, da 10.350 euro, per giocare il prossimo Main Event delle WSOP Europe. Per Dario è invece arrivato il secondo posto da quasi 15.000 euro che è comunque tanta roba.

Emil Bise soltanto nono, 13esimo l’altro italiano Maradona Abaz

Sul podio è salito pure l’israeliano Alexey Mishuk, terzo per 9.819 euro, mentre si è ritrovato incredibilmente fuori dai giochi in nona posizione, con un premio di 2.201 euro, il chipleader del Day1 Emil Bise.

Tredicesimo posto per l’altro azzurro approdato al Day2, il buon Maradona Abaz, che ha incassato 1.566 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. LUCA BERETTA – €21.798

2. DARIO QUATTRUCCI – €14.983

3. ALEXEY MISHUK – €9.819

4. Kay – €7.957

5. MARKUS VALTA – €6.391

6. ARNAUD LOUIS HENRI BULLE – €4.994

7. GRANT WARREN HART – €3.936

8. MICHAL MRAKES – €3.005

9. EMIL BISE – €2.201

WSOP Circuit Rozvadov: startato il Monsterstack, 143 le entries nel Day1A

Intanto è già partito anche il Ring #6, il No Limit Hold’em Monsterstack da 550 euro di buy in e da 500.000 euro in prize pool garantito. Ben 143 le entries totali nel Day1A (105 iscritti e 38 rebuy) con 32 giocatori unici che sono riusciti a passare il taglio.

In testa c’è l’ucraino Dmytro Bystrovzorov, primo con 1.264.000 chips. Purtroppo nessun italiano ha staccato il pass.

I Top Ten del primo flight:

1. DMYTRO BYSTROVZOROV – 1.264.000

2. KAREL NOVOTNY – 1.158.000

3. MARINUS – 921.000

4. PEPA G. – 834.000

5. ALBERT RYAN SANTANDER HERNANDEZ – 577.000

6. CLEMENT HENRY CURE – 560.000

7. YANNICK ALEXANDRE PABLO JOBIN – 553.000

8. JOERN CARSTEN VON HOLDT – 542.000

9. MARTIN KARYMOV – 531.000

10. MANUEL PATRICK GRASSLER – 512.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…