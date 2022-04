WSOP Circuit Rozvadov – Un ottimo Alfredo Siciliano si presenterà da settimo in chips, con 24 left, al Final Day del Monsterstack (Ring #6). Intanto Alessandro De Michele ha sfiorato l’anello nel 5-Card PLO (Ring #7).

WSOP Circuit Rozvadov 10 Aprile 2022: Siciliano tra i migliori del Monsterstack

Il Monsterstack (550 euro di buy in e 500.000 euro in prize pool), del WSOP Circuit che si sta giocando in quel di Rozvadov, sta per entrare nella sua fase clou con un Final Day che vedrà ai nastri di partenza soltanto 24 player.

Di questi, 2 sono italiani: Alfredo Siciliano e il giocatore che si è iscritto con il nick ‘Nonno1’. Alfredo potrà contare su uno stack, da oltre 4,8 milioni di chips, che gli vale la settima posizione nel count mentre il ‘Nonno1’, che è al momento 13esimo, si siederà al tavolo con 3.725.000 chips.

I nostri dovranno stare attenti soprattutto al tedesco Aleksandar Batovac, chipleader con 7.395.000, ed al player olandese Marinus van der Walle, secondo con 6.425.000. Questo, nel dettaglio, il count ufficiale dei 24 left del Ring #6:

1. ALEKSANDAR BATOVAC – 7.395.000

2. Marinus van der Walle – 6.425.000

3. PEPA G. – 6.295.000

4. Mogli – 5.840.000

5. MARTIN KARYMOV – 5.305.000

6. ARTEM KASIDIN – 5.070.000

7. Alfredo Siciliano – 4.815.000

8. JAKUB KOLECKAR – 4.785.000

9. YANNICK ALEXANDRE PABLO JOBIN – 4.570.000

10. ARIAN MOHAMMAD KASHI – 4.195.000

11. Lucky7 – 4.070.000

12. Bumbelow – 4.040.000

13. Nonno1 – 3.725.000

14. LENNART ADRIANUS DIJKKAMP – 3.360.000

15. Kobe – 3.160.000

16. Duplo – 2.720.000

17. DZELO MARINZE – 2.555.000

18. CHRISTIAN SARNACKI – 2.450.000

19. JEROEN LEUVER – 2.375.000

20. ZHONG CHEN – 2.260.000

21. Ranjith – 1.930.000

22. WISSAM TURKIE – 1.725.000

23. JOERG SPAETH – 1.370.000

24. MICHAEL GEHRMANN – 650.000

Ale De Michele quinto nel Ring #7 vinto da Krzysztof Budka

Intanto è già andato in archivio, con la bella prova di Alessandro ‘wodimello’ De Michele, anche il Ring #7: il 5-Card PLO da 1.100 euro di buy in e da 82.650 euro in prize pool (87 entries).

Ale ha chiuso quinto, per 6.612 euro di premio, alle spalle del bulgaro Stanislav Parkhomenko, del tedesco Michael Oliver Strauch, dello svizzero Fernando Habagger e del polacco Krzysztof Budka che alla fine si è aggiudicato il mitico anello ed i 24.174 euro del bottino.

Ecco il pay out:

1. KRZYSZTOF KAZIMIERZ BUDKA – €24.174

2. FERNANDO HABEGGER – €17.357

3. MICHAEL OLIVER STRAUCH – €11.282

4. STANISLAV YOURIEVICH PARKHOMENKO – €8.513

5. ALESSANDRO DE MICHELE – €6.612

6. DENNIS BRAAD KOBBEROE – €5.124

7. ANDREAS ZAMPAS – €4.050

8. MAREK PAWEL GOLEBIEWSKI – €3.141

9. STANISLAV KOLENO – €2.397