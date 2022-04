WSOP Circuit Rozvadov 2022 – Un super Fausto Tantillo si è guadagnato, con il miglior stack, il passaggio al Final Day del €3.000 No Limit Hold’em 8-Max (Ring #10).

WSOP Circuit Rozvadov 14 Aprile 2022: Tantillo vola nel Ring #10, è chipleader con 14 left!

Arrivano ottime news dal WSOP Circuit Rozvadov, dove il nostro Fausto Tantillo ha centrato, e alla grandissima, il pass per il Final Day del €3.000 No Limit Hold’em 8-Max (68 entries per oltre 180.000 euro di montepremi totale).

Il noto player siciliano, di Palermo, ha infatti chiuso il Day1 in testa al count, con appena 14 left, grazie ad uno stack da ben 2.074.000 chips. Promosso anche l’altro italiano Nicolo Guido Bartolone che ha terminato la giornata in ultima posizione, con 306.000 chips, ma comunque ancora in piena corsa per un posto al sole.

Il chipcount del €3.000 No Limit Hold’em 8-Max

Questi, nel dettaglio, i 14 left del Ring #10:

1. FAUSTO TANTILLO – 2.074.000

2. LORENZO JEAN-CLEMENT LAVIS – 1.900.000

3. ZHONG CHEN – 1.476.000

4. PAVEL BINAR – 1.407.000

5. DAEWOONG SONG – 976.000

6. TONI JEREMIAS KAUKUA – 970.000

7. ALEKSANDAR TOMOVIC – 822.000

8. TOM HENRY JEAN DELAINE – 784.000

9. Corio – 708.000

10. DANIEL MARTHIJN LAKERVELD – 626.000

11. PIERRE MICHEL G NEUVILLE – 594.000

12. JOSEF SNEJBERG – 564.000

13. SOENKE JAHN – 358.000

14. NICOLO GUIDO BARTOLONE – 306.000

WSOP Circuit Rozvadov 14 Aprile 2022: niente da fare per Montone, il Ring #9 lo vince ‘hbkdx’

E’ andata invece male a Diego Montone, impegnato nel Final Day del Ring #9: il Pot Limit Omaha 8-Max da 2.000 euro di buy in e da oltre 150.000 euro in prize pool (87 entries).

Purtroppo l’azzurro si è ritrovato fuori dai gochi prima dello scoppio della bolla. Alla fine l’anello ed i 44.725 euro del bottino se li è portati a casa il tedesco ‘hbkdx’ dopo aver battutto in heads up il chipleader del Day1 Tomasz Kozub.

Ecco il pay out:

1. hbkdx – €44.725

2. TOMASZ KOZUB – €32.109

3. ROMAN VERENKO – €20.871

4. STANISLAV URODLIVCHENKO – €15.749

5. QUIRIN ALEXANDER ZECH – €12.232

6. JAKOB MADSEN – €9.480

7. BOTOND BARAT – €7.492

8. NINO JUNIOR PANSIER – €5.810

9. ONDREJ FRANTA – €4.434