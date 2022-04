WSOP Circuit Rozvadov 2022 – Startato il Main Event da €1 milione garantito. Ottimo Andrea Ricci, che ha chiuso il primo flight in ottava posizione. Promossi anche Mario ‘Marione’ Colavita, Luca Beretta e ‘Mase’.

WSOP Circuit Rozvadov 2022: Ricci vola nel Day1A del Main Event

Al King’s Casino e Resort di Rozvadov è appena cominciato l’atteso WSOP Circuit Main Event da 1.700 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in prize pool garantito.

Partenza sprint per l’italiano Andrea Ricci (Foto Copertina) che non solo è riuscito ad entrare nel gruppo degli 87 left del primo flight, il Day1A, ma lo ha fatto alla grandissima visto che ha chiuso ottavo grazie ad uno stack da oltre 270.000 chips. E’ andato più che bene anche Mario ‘Marione’ Colavita, 23esimo nel count con quasi 190.000.

Sono passati pure Luca Beretta, già vincitore dell’anello nel €777 Lucky7s (Ring #5), con 77.800 ed il player registrato con il nick ‘Mase‘, 77esimo a fine giornata con 57.900 chips.

Il chipleader è Tibor Janos Nagygyoergy

E’ stato invece Tibor Janos Nagygyoergy a prendersi la vetta momentanea del WSOP Circuit Main Event. L’ungherese ha chiuso in testa al Day1A con 479.100 chips. Alle sue spalle si sono fatti strada il tedesco ‘Anuro’, secondo con 428.700, ed il lituano Benyamin Glot, terzo con 423.900.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten del primo flight:

1. TIBOR JANOS NAGYGYOERGY – 479.100

2. Anuro – 428.700

3. BENYAMIN GLOT – 423.900

4. MEHMET CEMIL ALTINOK – 404.100

5. JAROSLAW KLEMENS KONSEK – 324.800

6. MELCHERS DORIAN – 283.300

7. PEPA G. – 277.300

8. ANDREA RICCI – 272.200

9. CECIL CHIPO MOAGI – 270.400

10. ERCAN HASAN – 263.700

WSOP Circuit Rozvadov 2022: Main Event, oggi il Day1B

Ed intanto è già tutto pronto per il secondo e ultimo flight del Main Event, che prenderà il via alle ore 14 di oggi. Il Day2 è invece previsto per domani, domenica 17 aprile, con lo start fissato sempre alle ore 14.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…