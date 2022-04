Ottimi numeri per il Day1A del Battle of Malta 2022. In tutto sono state 302 le entries con 49 giocatori unici che, oltre al pass per il Day2, si sono già guadagnati un piazzamento a premio per almeno 750 euro.

Battle of Malta 2022: 302 gli ingressi nel Day1A, in 49 passano il taglio

E’ ufficialmente cominciato, con il primo dei 5 flight previsti, il Battle of Malta 2022 da 500.000 euro in prize pool garantito. Pronti via e si sono subito registrati degli ottimi numeri con 302 buy in pagati (555 euro).

Al termine dei primi 16 livelli di gioco in programma, soltanto in 49 si sono guadagnati il passaggio al Day2 ed il piazzamento in the money per almeno 750 euro.

Battle of Malta 2022: D’Aquila e Petruzzelli sul podio del Day1A, comanda Van Wersch

Davvero super le prove di Mariano D’aquila e Federico Petruzzelli (Foto Copertina) che hanno chiuso, rispettivamente secondo e terzo nel count del primo flight, con 335.000 e 321.000 chips. Meglio ha fatto soltanto l’olandese Raoul Van Wersch, chipleader con 744.000.

Tra i migliori di giornata troviamo anche Giuseppe Grupposo, quinto con 317.000, Antonio Lucata, settimo con 280.000, Massimo De Giorgi, ottavo con 277.000, ed il sempre bravo Domenico Gala, decimo con 253.500 chips.

Tutti gli italiani promossi al Day2

Ma sono tanti i player azzurri che ritroveremo al Day2. Ecco, nel dettaglio, la lista con tutti i nomi:

Mariano D’aquila – 335.000

Federico Petruzzelli – 321.000

Giuseppe Grupposo – 317.000

Antonio Lucata – 280.000

Massimo De Giorgi – 277.000

Domenico Gala – 253.500

Mattia Festa – 236.500

Federico Luciano – 204.000

Danilo Zaccagnini – 199.000

Giada Fang – 182.500

Erik Nicotra – 144.000

Dario Barone – 114.500

Massimillano Piazza – 102.000

Leonardo Burdino – 91.500

Feliciano Montalbetti – 73.500

Battle of Malta 2022: oggi il Day1B

Intanto è già tutto pronto per il secondo flight che starterà alle ore 14 di oggi. Si giocheranno, come per il Day1A, 16 livelli con 10 di late registration e lo stack di partenza sarà da 25.000 chips.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…