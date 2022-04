E’ tutto pronto per il ritorno del Battle of Malta. L’evento che tanto piace agli appassionati di poker live aprirà i battenti Mercoledì 20 Aprile.

Battle of Malta 2022, ci siamo: in palio 500.000 euro garantiti

Manca, oramai, veramente poco al ritorno ufficiale del mitico Battle of Malta. Il torneo, che propone un montepremi garantito da 500.000 euro con un buy in da 555 euro, è stato infatti schedulato dal 20 al 26 aprile anche se il primo giorno, in realtà, sara dedicato ad un super satellite per il Day1A previsto per il giorno dopo.

In tutto saranno 5 i flight del BOM 2022, con gli ultimi 2, il Day1D ed il Day1E, che si giocheranno in modalità Turbo con livelli ridotti da 40 a 20 minuti.

Il Day2 starterà Domenica 24 Aprile, alle ore 17, mentre la proclamazione del vincitore arriverà Martedì 26 Aprile con la fine del Final Table che prenderà il via alle ore 14.

Battle of Malta 2022: non solo il Main Event, ci saranno anche tantissimi Side

Ma saranno davvero tanti i tornei da non perdere. Tra questi segnaliamo l’High Roller da 1.100 euro (Domenica 24 Aprile alle ore 19), il Golden Championship Malta da 400 euro (Lunedì 25 Aprile alle ore 15:30) ed l’IPC Malta da 300 euro (Lunedì 25 Aprile alle ore 18).

Lo schedule di tutta la manifestazione

Ecco, nel dettaglio, il palinsesto completo del BOM 2022:

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra Home. Ogni giorno, a partire dal 22 Aprile, troverete online il report con tutti i risultati.