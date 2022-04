Valanga azzurra al Battle of Malta 2022. Sono stati, infatti, davvero tantissimi gli italiani che si sono iscritti al Day1B. Molti i promossi, tra questi Alessandro Siena, i fratelli Antonio e Lorenzo Merone e Giulio Spampinato.

Battle of Malta 2022: 684 entries nel secondo flight, in 103 vanno al Day2

Numeri da urlo per il Day1B del Battle of Malta 2022. In tutto si sono registrati ben 684 buy in pagati con 103 giocatori unici che, al termine dei 16 livelli di gioco in programma, si sono conquistati il pass per il Day2 ed un piazzamento in the money di almeno 750 euro.

Davvero cospicua la presenza degli italiani che hanno letteralmente “assaltato” l’evento da 500.000 euro in prize pool garantito.

Saddemi, Siena e Bucca nei Top Ten. Ottimi Siciliano, i Merone’s e Giulio Spampinato

A fine giornata, il migliore tra gli azzurri è stato Rosario Saddemi che ha chiuso quinto nel count con 386.000 chips. Sono andati alla grandissima pure Alessandro Siena (Foto Copertina) e Mariano Bucca, anche loro nei Top Ten rispettivamente con 357.500 e 351.000 chips. In scia troviamo Marco Siciliano, 12esimo con 309.500, e Stefano Titola, 13esimo con 301.500.

Seguono poi, un po’ più staccati, Antonio Merone con 272.000, Renato Messina con 252.500, Daniele Bassutili con 226.000 e l’altro Merone, Lorenzo, con 214.500. A ridosso dei più bravi anche Giulio Spampinato, 36esimo con 172.000 chips.

Ma sono tantissimi gli italiani promossi nel Day1B. Ecco la lista completa:

5. Rosario Saddemi – 386.000

8. Alessandro Siena – 357.500

9. Mariano Bucca – 351.000

12. Marco Siciliano – 309.500

13. Stefano Titola – 301.500

18. Antonio Merone – 272.000

22. Renato Messina – 252.500

23. Daniele Bassutili – 226.000

28. Lorenzo Merone – 214.500

30. Vincenzo Pellegrino – 210.500

32. Federico Giordano – 200.000

35. Salva Gagliolo – 190.500

36. Giulio Spampinato – 172.000

46. Alessandro Collaro – 148.500

48. Ugo Gasparini – 143.000

49. Alessandro Barone – 142.000

51. Andrea Tacconi – 140.500

53. Emanuele Cassibba – 138.500

54. Luigi D’Alterio – 132.500

56. Paolo La Barbera – 130.000

58. Giuseppe Grimaldi – 127.000

59. Diego Scillieri – 126.500

65. Dominici Andrea – 115.500

68. Andrea Melluzzo – 101.500

70. Michele Biggi – 100.500

71. Silvio Foggetti – 92.000

73. Diego Grisiglione – 90.000

74. Vincenzo Mangiapane – 90.000

80. Gabriele Re – 75.000

94. Ettore Esposito – 52.500

97. Gianluca Mr – 44.000

102. Vittorio Morello – 28.500

Battle of Malta 2022: oggi altri 2 flight, il Day1C ed il Day1D Turbo

Intanto è già tutto pronto per la partenza degli altri 2 flight schedulati per oggi: il Day1C delle ore 13 ed il Day1D Turbo delle ore 20. Domani invece, alle ore 10, partirà l’ultimo dei Day1, sempre in versione Turbo, e poi, alle ore 17, il Day2.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…