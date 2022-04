Battle of Malta 2022, composto il Final Table. In testa c’è Giuseppe Rosa, restano in corsa anche gli altri italiani Federico Petruzzelli e Walter Marchi.

Battle of Malta 2022: super Giuseppe Rosa nel Day3, l’azzurro è chipleader!

Arrivano ottime nuove dall’InterContinental Conference Center di Malta dove si sta giocando il riuscitissimo Battle of Malta 2022 (ben 2.592 le entries per un montepremi totale da urlo da 1.244.160 euro). In testa al torneo, quando sono rimasti in gioco soltano 9 player, c’è infatti Giuseppe Rosa (Foto Copertina).

L’italiano ha praticamente dominato il Day3 e si è preso la vetta grazie ad uno stack pazzesco da 15.875.000 chips.

Al Final Table anche Federico Petruzzelli e Walter Marchi

Ma le buone notizie non finiscono qua, visto che restano in corsa per il titolo di campione e gli oltre 200.000 euro del primo premio anche gli altri 2 azzurri Federico Petruzzelli e Walter Marchi.

Federico ha chiuso il Day3 in quinta posizione con 7.325.000 chips mentre Walter si è momentaneamente posizionato in ottava posizone con quasi 4 milioni. Niente da fare invece per Francesco Cuoccio, eliminato proprio ad un passo dall’ultimo tavolo dal maltese Yossef Cohen, settimo a fine giornata con 4.375.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, il chipcount ufficiale dei 9 finalisti:

1. Giuseppe Rosa – 15.875.000

2. Jeremy Soreau- 9.675.000

3. Kivistik Peep – 7.850.000

4. Noem Garama – 7.450.000

5. Federico Petruzzelli – 7.325.000

6. Stan Van Djik – 5.800.000

7. Yossef Cohen – 4.375.000

8. Walter Marchi – 3.900.000

9. Karol Szyszko – 2.650.000

Battle of Malta 2022: oggi l’ultimo atto

Intanto è già tutto pronto per l’atto conclusivo dell’evento che tanto è piaciuto agli amanti del poker live. L’appuntamento è per le ore 14… per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.

Questo il pay out del Final Table:

1. €200.340

2. €140.000

3. €100.000

4. €72.000

5. €54.120

6. €41.680

7. €29.240

8. €18.040

9. €10.580