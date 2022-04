Battle of Malta 2022 – Missione compiuta per Giuseppe Rosa. Il chipleader del Day3 si è confermato “on fire” anche al Final Table e si è così aggiudicato gli oltre 200.000 euro del bottino.

Giuseppe Rosa lascia il segno, suo il Battle of Malta 2022

Grande, anzi grandissima impresa per Giuseppe Rosa. Il player toscano, di Colle Val d’Elsa, si è ripetuto anche all’ultimo tavolo ed ha portato a casa il titolo di campione ed i 200.340 euro messi in palio nel Battle of Malta 2022 (2.592 entries per un montepremi totale da 1.244.160 euro).

Un trionfo da urlo per Rosa, che è entrato di diritto nella storia del poker live, visto che è il primo italiano a vincere il BOM.

Rosa: “L’adrenalina non mi fa pensare, non riesco ancora a capacitarmi…”

Ovviamente euforico, Rosa ha subito rilasciato un’intervista agli amici di Gioconews.it.

Ecco le sue prime parole dopo l’exploit: “L’adrenalina non mi fa pensare, non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo. Sono solo molto contento del successo perché lo inseguivo da parecchio dopo tanti risultati è arrivato un trofeo importante. Penso di aver giocato un poker solido e pulito e dopo un colpo a 10 left ho iniziato a crederci. Adesso proverò a fare un leggero level up e continuo a vivere di hold’em”.

Battle of Malta 2022: sconfitto in heads up Van Djik, Petruzzelli chiude quinto

Ma torniamo al torneo e ad un Final Table che ha ribadito la superiorità del nostro Rosa, che nello sconto decisivo ha superato l’olandese Stan van Dijk che si è dovuto accontentare dei 140.000 euro del secondo premio. Sul podio è salito anche l’israeliano Yossef Cohen, terzo per 100.000 euro, mentre si è arreso quando erano rimasti in 5 a contendersi la vittoria Federico Petruzzelli, andato comunque a premio per ben 54.120 euro.

E’ finito invece out praticamente subito l’altro italiano in corsa, il buon Valter Marchi, che si è piazzato ottavo per poco più di 18.000 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dei 9 finalisti:

1. Giuseppe Rosa – €200.340

2. Stan van Dijk – €140.000

3. Yossef Cohen – €100.000

4. Noam Garama – €72.000

5. Federico Petruzzelli – €54.120

6. Jeremy Soreau – €41.680

7. Karol Szyszko – €29.240

8. Valter Marchi – €18.040

9. Peep Kivistik – €10.580