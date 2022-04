EPT Montecarlo 2022, partenza sprint anche per Dario Sammartino. Il fuoriclasse napoletano si è messo subito in mostra nel Day1 del €10.200 Mystery Bounty.

EPT Montecarlo 2022: in 50 al Day2 del Mystery Bounty, c’è Dario Sammartino

Non solo Main Event FPS all’European Poker Tour di Montecarlo, ieri è infatti partito anche il Mystery Bounty da 10.200 euro di buy in. L’evento che tanto piace agli amanti del poker live, e che prevede una serie di vincite “random” con i knock out, ha registrato nel suo Day1 ben 71 iscritti con 50 player che sono riusciti a centrare il pass per il Day2.

Tra questi c’è il nostro Dario Sammartino (Foto Copertina) che ha chiuso la giornata con uno stack da 225.000 chips che gli vale l’11esima posizione in classifica. Hanno fatto meglio soltanto Andriy Lyubovetskiy, Boris Kolev, Guram Andronikashvili, Timothy Adams, Alex Kulev, Kayhan Mokri Roshanfekr, Sam Greenwood, Sergi Reixach, Luciano De Hollanda ed il chipleader Ben Heath.

Questo, nel dettaglio, il count dei migliori:

1. Ben Heath – 404.500

2. Luciano De Hollanda – 340.500

3. Sergi Reixach – 300.500

4. Sam Greenwood – 277.000

5. Kayhan Mokri Roshanfekr – 274.000

6. Alex Kulev – 269.000

7. Timothy Adams – 264.000

8. Guram Andronikashvili – 241.000

9. Boris Kolev – 233.500

10. Andriy Lyubovetskiy – 227.000

11. Dario Sammartino – 225.000

Promossi anche Rezaei, Dvoress, O’Dwyer e Davidi Kitai

Ma sono davvero tanti i campionissimi che ritroveremo al Day2 del Mystery Bounty.

Tra gli altri sono rimasti in corsa Daniel Rezaei con 179.000, Daniel Dvoress con 170.500, Koray Aldemir con 102.500, Dimitar Danchev con 102.000, Sylvain Loosli con 88.000, Steve O’Dwyer con 74.000, Dietrich Fast con 71.000, Thomas Muehloecker con 70.500, Stephen Chidwick con 65.000 ed il 3 volte vincitore del braccialetto WSOP Davidi Kitai, al momento 43esimo con 60.000 chips.

EPT Montecarlo 2022: oggi il Day2 Mystery Bounty

Intanto si attende proprio lo start del Day2 per conoscere il pay out ufficiale, ed il valore delle taglie, del Mystery Bounty (le registrazioni resteranno aperte fino alle ore 12:30 di oggi).

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…