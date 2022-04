Italia subito protagonista all’EPT Montecarlo 2022. Un super Giulio Astarita ha chiuso secondo nel Day1A del Main Event FPS da 1.100 euro di buy in. Ma non solo, nei Top Ten sono infatti entrati anche Alessandro Adinolfo (4°) e Andrea Rocci (9°).

EPT Montecarlo 2022, partito il Main Event FPS: 371 le entries nel Day1A, in 55 passano il taglio

Buoni numeri per lo start ufficiale dell’European Poker Tour di Montecarlo. Pronti via e in 371 hanno pagato i 1.100 euro per iscriversi al primo flight del Main Event delle France Poker Series (FPS).

A fine giornata, dopo 17 livelli di gioco, soltanto in 55 si sono guadagnati il pass per il Day2, ed il conseguente piazzamento in the money, e ben 11 di questi sono italiani.

Astarita secondo, nei Top Ten anche Adinolfo e Rocci

Il migliore tra i nostri è stato Giulio Astarita (Foto Copertina) che si è piazzato secondo nel count, con 524.000 chips, dietro al solo tedesco Alexander Tkatschew, chipleader con 650.000.

Sono andati alla grande anche Alessandro Adinolfo, quarto con 427.000, e Andrea Rocci, nono con 351.000. Hanno chiuso sopra average pure Giacomo Lepre con 321.000 e Filippo Ragone con 301.000 mentre si sono fermati un po’ sotto Pasquale Di Ceglie, Domenico Paparo, Marco Regonaschi, Luca Falco, Davide Testori ed un Luca Moschitta che ha terminato il suo Day1A in 41esima posizione con 104.000 chips.

Questo, nel dettaglio, il count degli azzurri promossi al Day2:

2. Giulio Astarita – 524.000

4. Alessandro Adinolfo – 427.000

9. Andrea Rocci – 351.000

12. Giacomo Lepre – 321.000

13. Filippo Ragone – 301.000

26. Pasquale Di Ceglie – 171.000

28. Domenico Paparo – 167.000

29. Marco Regonaschi – 153.000

32. Luca Falco – 138.000

39. Davide Testori – 113.000

41. Luca Moschitta – 104.000

Niente da fare invece per i 2 talenti del poker live italiano Gianluca Speranza e Andrea Luigi Shehadeh, finiti entrambi out così come tutti gli altri azzurri in gioco.

EPT Montecarlo 2022, archiviato anche il Day1B del Main Event FPS. Oggi gli altri 2 flight

E ieri sera si è giocato anche il Day1B del Main Event delle France Poker Series (FPS). Purtroppo al momento non sono stati ufficializzati i numeri ed i nomi dei player passati al Day2. Per tutte le news restate sintonizzati con la nostra home…

AGGIORNAMENTI – Sono 2 gli azzurri promossi nel Day1B (273 gli ingressi con 41 giocatori passati al Day2): Fausto Tantillo, nel gruppo dei più bravi con 421.000 chips, e Andrea Luigi Shehadeh, che stavolta ha centrato l’obiettivo chiudendo con 153.000.

Intanto è tutto pronto per gli ultimi 2 flight in programma oggi, il Day1C delle ore 12 ed il Day1D delle ore 18. Sabato 30 aprile starterà invece il Day2 con tutti i giocatori già andati a premio.