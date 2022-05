EPT Montecarlo 2022 – Ottime notizie dal Day1B del Main Event, sono infatti 18 gli azzurri che sono riusciti ad approdare al Day2. Ecco il report…

EPT Montecarlo 2022, Main Event: Claudio Di Giacomo e Rocco Palumbo tra i migliori del Day1B

E’ stato un Day1B a tinte azzurre quello vissuto nel Main Event, da 5.300 euro di buy in, dell’European Poker Tour (EPT) di Montecarlo. Tanti gli italiani protagonisti e tra questi gli scatenatissimi Claudio Di Giacomo e Rocco Palumbo che hanno rispettivamente chiuso in quinta e settima posizione del count con 231.000 e 226.000 chips.

Ne Top Ten di giornata è entrato pure Jonathan Genovese, ottavo con 211.000, mentre si è fermato qualche posizione sotto Ermanno De Nicola, 20esimo con 176.500 chips.

Promossi anche Tantillo, Briotti, Mosca e il Mustacchione nazionale

In tutto sono stati 18 gli azzurri che si sono guadagnati il pass per Day2. Tra gli altri hanno centrato l’obiettivo il fresco vincitore dell’anello WSOP Fausto Tantillo (114.000), qui in una nostra esclusiva intervista, il “redivivo” Tommaso Briotti (111.000), Enrico Mosca (92.000) ed il campionissimo Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit (94.000).

Ecco, nel dettaglio, la lista completa:

Claudio Di Giacomo – 231.000

Rocco Palumbo – 226.000

Jonathan Genovese Darling – 211.000

Ermanno De Nicola – 176.500

Marco Regonaschi – 161.000

Leonardo Patacconi – 155.000

Andrea Rasulo – 142.500

Fausto Tantillo – 114.000

Tommaso Briotti – 111.000

Fabio Peluso – 107.500

Alexandru Cristian Alman – 101.000

Mustapha Kanit – 94.000

Enrico Mosca – 92.000

Angelo Benazzi – 76.000

Filippo Lazzaretto – 71.500

Demetrio Caminita – 70.000

Giovanni Petroni – 66.000

Nicola Benedetto – 27.000

EPT Montecarlo 2022, Main Event: il chipleader del Day1B è Morten Hvam

In testa ai 187 left di giornata (631 le entries) c’è finito però Morten Hvam. Il danese ha accumulato uno stack, da 327.500 chips, che gli ha permesso di tenere a bada il francese Gangzhou Hu, secondo con 272.000, ed il croato Boris Kuzmanovic, terzo con 259.500.

Questi i Top Ten del Day1B:

1. Morten Hvam – 327.500

2. Gangzhou Hu – 272.000

3. Boris Kuzmanovic – 259.500

4. Didrik Mantor – 232.500

5. Claudio Di Giacomo – 231.000

6. Daniel Rezaei – 230.500

7. Rocco Palumbo – 226.000

8. Jonathon Genovese Darling – 211.000

9. Ferenc Deak – 203.500

10. Nicolas Vayssieres – 203.500

EPT Montecarlo 2022, Main Event: segui la diretta streaming del Day2 si PIW

Intanto è già tutto pronto per lo start del Day2 fissato alle ore 12 di oggi. Sarà possibile seguire la diretta streaming su PokerItaliaWeb (nel riquadro sotto), a carte scoperte, a partire dalle 12:30.

Per tutti gli aggiornamenti sul Main Event restate invece sintonizzati con la nostra home…