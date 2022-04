PIW intervista Fausto Tantillo – Abbiamo appena sentito il vincitore del Ring #10 del WSOP Circuit di Rozvadov, ecco cosa ci ha detto…

PIW intervista Fausto Tantillo: “Sensazioni subito positive, l’8-Max è partito davvero bene”

Ciao Fausto, è un vero piacere averti con noi su PIW. Ti faccio subito i complimenti per l’anello che hai appena vinto al WSOP Circuit di Rozvadov. Ed a proposito, ti va di raccontarci il tuo torneo?

Ciao Peppe, il piacere è tutto mio. Grazie per i complimenti :-). Che dire… ho avuto subito sensazioni positive anche perché il mio torneo è partito davvero benissimo sin dal primo livello di gioco.

Ho hittato colore, in tribettato, praticamente in una delle prime mani e sono volato rapidamente al doppio dell’average. Da quel momento ho avuto un’ottima run e non sono mai sceso di stack, restando sempre almeno con 2 volte la media di chips degli altri. Così sono arrivato all’heads up dove partivo con uno svantaggio di 1 a 3 rispetto al mio avversario, che tra l’altro era il più preparato del Final Table.

“Una volta ribaltato è arrivata la mano del torneo”

Grazie comunque ad un po’ di fortuna ed al mio mindset ho gestito bene la situazione e dopo aver recuperato e poi ribaltato il count è arrivata la mano decisiva: con 35x ho flattato la sua 3-bet, con JQs, ed al flop sono scesi 29Jr su un pot da 16x. Il francese è andato in continuation bet ed ho chiamato, al turn è così arrivato un 4 praticamente inutile. A quel punto abbiamo optato entrambi per un check ed al river è caduto un 3. Ancora check per lui e decido di shovare 1.2X pot, dopo una lunga tankata Lavis ha scelto di piazzare l’hero call, con A high, e mi ha consegnato il mitico anello.

PIW intervista Fausto Tantillo: “I miei progetti non cambiano. Giocherò gli EPT e forse le WSOP di Las Vegas”

Niente male ;-). Dopo il successo all’IPS, del 2018, questo è il tuo secondo risultato più importante di sempre, almeno per le statistiche. E’ lo stesso per te o il Ring del WSOP Circuit ha un significato particolare?

L’anello è qualcosa di diverso, amo il WSOP Circuit e gioco i suoi tornei già da diversi anni. Il mio intento è stato sempre quello di portare a casa la vittoria e finalmente ci sono riuscito. Diciamo che il Ring è stato un mio obiettivo da quando ho iniziato a frequentare i live.

Adesso che farai? La vittoria a Rozvadov cambierà i tuoi piani per il futuro?

L’anello mi ha dato tante conferme e mi aiuterà ancora di più a credere nelle mie abilità ma non porterà nessun cambiamento sui miei progetti per il futuro. Ho da tempo degli obbiettivi fissati e resteranno quelli anche per i prossimi anni.

Posso già dirti, senza nessun problema, che nel mio programma c’è la partecipazione a tutti gli eventi più importanti d’Europa. Giocherò di sicuro le tappe dell’EPT per tutto l’anno e, se riesco, voglio anche volare a Las Vegas per vivere il sogno delle World Series of Poker.

Perfetto Fausto, grazie di tutto e di nuovo complimenti per il tuo trionfo. Ti auguro il meglio e spero di risentirti al più presto per altri successi, un caro saluto.

Grazie a te, Peppe. Un saluto a tutti voi di PIW!