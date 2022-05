EPT Montecarlo 2022 – Sono 9 gli italiani che hanno passato indenni il Day2 del Main Event. Fantastica la prova di Fausto Tantillo che ha chiuso sesto nel count. Bene anche Claudio Di Giacomo mentre sono finiti fuori, prima dello scoppio della bolla, Mustapha Kanit e Rocco Palumbo.

EPT Montecarlo 2022, Main Event: Tantillo “hot” nel Day2, vola anche Claudio Di Giacomo

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Così uno scatenato Fausto Tantillo (Foto Copertina), che continua a sfruttare l’onda lunga della bella vittoria conquistata nel Ring #10 del WSOP Circuit di Rozvadov, si è preso la scena in un Day2 dagli alti contenuti tecnici. Il palermitano ha “lottato” con i migliori per tutti i livelli ed alla fine ha chiuso sesto nel count generale in virtù di uno stack da oltre 800.000 chips.

E’ andato benissimo anche Claudio Di Giacomo, 14esimo al termine della giornata con 587.000.

Promossi Tommaso Briotti, Simone Andrian e lo short Enrico Mosca

Ma non solo, visto che hanno chiuso sopra l’average, fissato a 378.706 chips, pure Stefano Ferrara, 24esimo con 503.000, e Christian Rotundo, 33esimo con 406.000. Si sono fermati invece un po’ più sotto i comunque ottimi Tommaso Briotti, 41esimo con 332.000, e Simone Andrian, 51esimo con 259.000.

Completano il gruppo dei 9 azzurri promossi al Day3 Andrea Rasulo, Nicola Grieco ed il “corto” Enrico Mosca, al momento 82esimo con 81.000 chips.

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale dei nostri:

6. Fausto Tantillo – 802.000

14. Claudio Di Giacomo – 587.000

24. Stefano Ferrara – 503.000

33. Christian Rotundo – 406.000

41. Tommaso Briotti – 332.000

51. Simone Andrian – 259.000

64. Andrea Rasulo – 192.000

65. Nicola Grieco – 181.000

82. Enrico Mosca – 81.000

E’ andata male purtroppo a Mustapha Kanit e Rocco Palumbo, entrambi eliminati prima dello scoppio della bolla. Sono finiti out, ma in questo caso con il piazzamento a premio per 10.410 euro, anche Leonardo Patacconi (103esimo), Ermanno Di Nicola (107esimo) e Jonathon Genovese Darling (117esimo).

EPT Montecarlo 2022, Main Event: comanda Niall Farrell su Ferenc Deak e Ole Schemion

Ha chiuso invece in testa, agli 85 left, lo scozzese Niall Farrell. Il poker pro che risiede a Glasgow ha accumulato uno stack, da 1.175.000 chips, che gli ha permesso di tenere dietro l’ungherese Ferenc Deak, secondo con 1.137.000, ed il tedesco Ole Schemion, terzo con 1.046.000.

Tra i migliori del Day2 troviamo anche Javier Gomez Zapatero con 866.000 ed il PokerStars Ambassador Ramon Colillas con 796.000.

I Top Ten:

1. Niall Farrell – 1.175.000

2. Ferenc Deak – 1.137.000

3. Ole Schemion – 1.046.000

4. Javier Gomez Zapatero – 866.000

5. Fabien Motte – 809.000

6. Fausto Tantillo – 802.000

7. Ramon Colillas – 796.000

8. Francky Magliocco – 780.000

9. Vlado Banicevic – 725.000

10. Shyngis Satubayev – 690.000

EPT Montecarlo 2022, Main Event: segui la diretta streaming del Day3 su PIW

Intanto all’European Poker Tour di Montecarlo è già tutto pronto per lo start del Day3 di un Main Event che, grazie alle oltre 1.000 presenze, propone un prize pool totale da 5.204.050 euro. Sarà possibile seguire la diretta streaming su PokerItaliaWeb (nel riquadro sotto), a carte scoperte, a partire dalle ore 12:30.

Per gli aggiornamenti restate invece sintonizzati con la nostra home…