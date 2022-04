WSOP Circuit Rozvadov 2022 – Missione compiuta per Fausto Tantillo nel €3.000 No Limit Hold’em 8-Max. Il chipleader del Day1 si è confermato “hot” anche nel Final Day e si è portato a casa il mitico anello.

WSOP Circuit Rozvadov 2022: Fausto Tantillo vince l’anello

Splendida notizia dal King’s Casino e Resort, dove si stanno giocato i tornei del WSOP Circuit Rozvadov. Il nostro Fausto Tantillo si è infatti imposto nel Ring #10, il No Limit Hold’em 8-Max da 3.000 euro di buy in e da oltre 180.000 euro di montepremi totale (68 entries).

Il player palermitano ha ribadito la sua superiorità nel Final Day, dopo aver chiuso da chipleader il Day1, ed ha così conquistato il mitico anello, il primo premio da quasi 57.000 euro e l’agognato pass per giocare il Tournament of Champions, di luglio, che metterà in palio un prize pool da ben 1 milione di dollari.

Battuto in heads up il francese Lavis, out ad un passo dai premi Bartolone

Tantillo ha ribaltato e sconfitto nello scontro decisivo il francese Lorenzo Jean-Clement Lavis, runner up per 41.150 euro. Era invece finito fuori dai giochi poco prima il tedesco ‘Corio’, che si è consolato con i 26.228 euro del terzo posto.

Niente in the money purtroppo per l’altro italiano impegnato nel Final Day, Nicolo Guido Bartolone, eliminato praticamente in piena zona bolla al nono posto.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Ring #10:

1. FAUSTO TANTILLO – €56.977

2. LORENZO JEAN-CLEMENT LAVIS – €41.150

3. Corio – €26.228

4. PAVEL BINAR – €19.897

5. ZHONG CHEN – €15.375

6. JOSEF SNEJBERG – €11.757

7. ALEKSANDAR TOMOVIC – €9.496