EPT Montecarlo 2022 – E’ partito, con 160 entries, l’High Roller da 25.000 euro di buy in. A fine giornata in 69 hanno passato il taglio e tra questi c’è il nostro Gianluca Speranza.

EPT Montecarlo 2022: in 69 volano al Day2 dell’High Roller, c’è “Speranza”…

Non solo Main Event all’European Poker Tour (EPT) di Montecarlo. E’, infatti, partito anche l’atteso High Roller da 25.000 euro di buy in che ha subito registrato ben 160 entries per un prize pool che, al momento, sfiora i 3,9 milioni di euro (le iscrizioni resteranno aperte fino allo start del Day2, previsto per le ore 12:30 di oggi).

Al termine dei primi 10 livelli di gioco, soltanto in 69 sono riusciti a passare indenni il taglio. Ottima la prova del nostro Gianluca Speranza (Foto Copertina) che si è guadagnato un posto al sole, in virtù di uno stack da 125.000 chip che gli vale la 30esima posizione nel count generale.

Niente da fare invece per l’altro italiano in gioco, Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit, che si è purtroppo ritrovato fuori in 82esima posizione.

€25.000 HR: comanda Hissou, volano anche O’Dwyer e Chidwick

Il più bravo è stato Sirzat Hissou che ha chiuso con quasi 360.000 chips. Il tedesco si è preso la vetta del torneo, superando nella fase decisiva del Day1 il comunque ottimo Troy Quenneville, al momento secondo con 294.800.

Sul podio di giornata è salito pure il turco Orpen Kisacikoglu, terzo con 263.200, mentre un po’ più sotto troviamo 2 fenomeni del poker live come Steve O’Dwyer e Stephen Chidwick, rispettivamente quinto e sesto con 251.500 e 246.800 chips.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten:

1. Sirzat Hissou – 359.000

2. Troy Quenneville – 294.800

3. Orpen Kisacikoglu – 263.200

4. Kent Staahle – 255.900

5. Steve O’Dwyer – 251.500

6. Stephen Chidwick – 246.800

7. Ramiro Petrone – 245.800

8. Matthias Eibinger – 216.500

9. Pascal Lefrancois – 197.100

10. Rodrigo Seiji – 188.700

EPT Montecarlo 2022: oggi il Day2 dell’High Roller

Adesso occhi puntati sul Day2 che partirà tra qualche ora. Il Final Day è invece previsto per domani, a partire dalle 12:30. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…