EPT Montecarlo 2022 – Pessime notizie dal Main Event, dove purtroppo nessuno dei 9 italiani in gioco nel Day3 è riuscito a superare il taglio. Il migliore è stato Nicola Grieco che ha chiuso 17esimo. E’ finito invece fuori in 21esima posizione Fausto Tantillo. Ecco il report…

EPT Montecarlo 2022, Main Event: Day3 da incubo per gli azzurri

E’ andata male ai 9 italiani impegnati nel Day3 del Main Event, da 5.300 euro di buy in e da oltre 5,2 milioni di euro in prize pool (1.073 entries), dell’European Poker Tour (EPT) di Montecarlo.

Nessuno di loro è, infatti, riuscito a guadagnare il pass per il Day4. L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque ottimo Nicola Grieco che si è ritrovato out, per mano di Justin Saliba, proprio nelle battute decisive del Day3: 6-6 Vs 9-9 con board, composto da Q-9-A-8-2, favorevole allo statunitense. Per Nik è arrivato il 17esimo posto per un premio da 41.680 euro.

Poco prima era toccato a Fausto Tantillo, bustato in 21esima posizione per 31.280 euro di vincita. Ha chiuso nei Top 50 anche Simone Andrian (€16.440) mentre è finito praticamente subito fuori, ad inizio Day3, il buon Enrico Mosca (€11.550).

Questi, nel dettaglio, i piazzamenti di tutti gli azzurri che erano approdati al Day3:

17. Nicola Grieco – €41.680

21. Fausto Tantillo – €31.280

43. Simone Andrian – €16.440

47. Stefano Ferrara – €16.440

49. Claudio Di Giacomo – €16.440

61. Christian Rotundo – €13.790

73. Tommaso Briotti – €11.550

81. Andrea Rasulo – €11.550

83. Enrico Mosca – €11.550

EPT Montecarlo 2022, Main Event: Morten Hvam comanda i 16 left, c’è Niall Farrell

Alla fine sono stati 16 i giocatori promossi al Day4 con lo scatenato Morten Hvam che si è preso la vetta del torneo grazie ad uno stack da quasi 3,9 milioni di chips. Il danese, già chipleader del Day1B, si è messo dietro lo spagnolo, PokerStars Ambassador, Ramon Colillas, al momento secondo con 3.480.000, ed il francese Hugo Pingray, terzo con 3.360.000.

Seguono, nell’ordine, Nariman Yaghmai, Francky Magliocco, Ferenc Deak, Erkan Soenmez, Marcelo Simoes, Jussi Nevanlinna, Yannick Cardot, Jaime Cervantes, Dragos Trofimov, Alejandro Romero, Zhong Chen, Niall Farrell e quel Justin Saliba che aveva eliminato il nostro Grieco.

Ecco il chipcount ufficiale dei 16 player rimasti in corsa per i 939.840 euro del bottino:

1. Morten Hvam – 3.895.000

2. Ramon Colillas – 3.480.000

3. Hugo Pingray – 3.360.000

4. Nariman Yaghmai – 2.600.000

5. Francky Magliocco – 2.550.000

6. Ferenc Deak – 2.190.000

7. Erkan Soenmez – 2.075.000

8. Marcelo Simoes – 1.845.000

9. Jussi Nevanlinna – 1.710.000

10. Yannick Cardot – 1.525.000

11. Jaime Cervantes – 1.500.000

12. Dragos Trofimov – 1.495.000

13. Alejandro Romero – 1.195.000

14. Zhong Chen – 1.070.000

15. Niall Farrell – 1.055.000

16. Justin Saliba – 660.000

Segui la Diretta Streaming del Day4 su PIW

Intanto è già tutto pronto per il Day4. Sarà possibile seguire la diretta streaming su PokerItaliaWeb (nel riquadro sotto), a carte scoperte, a partire dalle 12:30.

Per gli aggiornamenti sul Main Event dell’EPT Montecarlo restate invece sintonizzati con la nostra home…