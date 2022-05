IPO Sanremo 2022 – Archiviato il quarto flight del €1 MILLION. Il migliore è stato Xavier Zuczowksi, è andata benissimo anche Cecilia Pescaglini. Ecco il report…

IPO Sanremo 2022: altre 327 entries, in 63 passano al Day2

Iniziamo dai numeri del 4° flight dell’IPO €1 MILLION che si sta giocando nella splendida location del Casinò di Sanremo. In tutto sono state 327 le entries, per un totale parziale di 1.100, con 63 giocatori unici che si sono guadagnati il pass per il Day2.

XAVIER il migliore, scatenata la Pescaglini

Il più bravo è stato Xavier Zuczowksi che ha chiuso in testa al count grazie ad uno stack da 613.000 chips. Alle sue spalle si sono fatti strada Nicola Angelini, con 561.000, e Alessandro Manfredini, con quasi 500.000 chips.

Nel gruppo dei migliori, oltre ad un Luca Salvemini buon sesto con 430.000, troviamo anche la bella e brava Cecilia Pescaglini (Foto Copertina) che ha accumulato 409.000 chips. Da segnalare, tra gli altri, il passaggio al Day2 di volti noti come il già campione dell’IPO Michele Guerrini (228.000) e Maurizio Musso (171.000).

Questo, nel dettaglio, il chipcount dei Top Ten del Day1D:

1. ZUCZOWSKI XAVIER 613.000

2. ANGELINI NICOLA 561.000

3. MANFREDINI ALESSANDRO 498.000

4. BENEFORTI GIACOMO 452.000

5. MARTYNAS MILIAUSKAS 431.000

6. SALVEMINI LUCA 430.000

7. LIUBOV RUDNIK 412.500

8. BALTATEANO SILVIU 411.000

9. PESCAGLINI CECILIA 409.000

10. SENOUSSI IBRAHIM 384.000

IPO Sanremo 2022: oggi il 5° flight dei 7 previsti

Intanto è già tutto pronto per il Day1E, in programma alle ore 15 di oggi. Vi ricordiamo che saranno 7 in tutto i flight d’apertura con l’ultimo, il Day1G, che starterà Sabato 7 Maggio alle 18.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…