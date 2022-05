EPT Montecarlo 2022 – Composto l’ultimo tavolo del Main Event. In 6 si giocheranno titolo, trofeo ed i quasi 940.000 euro del bottino.

EPT Montecarlo 2022, Main Event: super Hvam nel Day4, il danese è ancora chipleader

Momento magico per il danese Morten Hvam. Il chipleader del Day1B e del Day3 si è confermato in gran spolvero anche nel Day4, dove ha chiuso ancora una volta davanti a tutti grazie ad uno stack da 7.350.000 chips.

Hvam, che adesso può contare su ben 92 big blind, è riuscito a tenere a bada Marcelo Simoes, l’unico che ha provato a mettere in discussione la sua leadership. Alla fine però il brasiliano, che ha chiuso con 6.890.000 chips, si è dovuto accontentare del secondo posto nel count. Sul podio di giornata è finito anche il francese Hugo Pingray, terzo con 5.525.000.

Ramon Colillas è il bubble boy, in 6 volano al Final Table

In tutto sono stati 6 i player che si sono guadagnati il pass per l’ultimo tavolo del Main Event dell’European Poker Tour (EPT) di Montecarlo. Oltre allo scatenato Hvam, a Simoes ed a Pingray, hanno centrato l’obiettivo il tedesco Erkan Soenmez con 4.850.000, lo statunitense Jaime Cervantes con 4.735.000 e il moldavo Dragos Trofimov con 3.085.000 chips.

Niente da fare invece per il PokerStars Ambassador spagnolo Ramon Colillas, uscito proprio in bolla da Final Table per mano di Trofimov.

Questo, nel dettaglio, il seat redraw completo di chipcount:

1 – Marcelo Simoes – 6.890.000 – 86 Big Blind

2 – Morten Hvam – 7.350.000 – 92 Big Blind

3 – Jaime Cervantes – 4.735.000 – 59 Big Blind

4 – Erkan Soenmez – 4.850.000 – 61 Big Blind

5 – Hugo Pingray – 5.525.000 – 69 Big Blind

6 – Dragos Trofimov – 3.085.000 – 39 Big Blind

EPT Montecarlo 2022, Main Event: segui la Diretta Streaming del Final Table da 6 su PIW

Intanto è già tutto pronto per l’ultimo atto. Sarà possibile seguire la diretta streaming, a carte scoperte, di tutto il Final Table del Main Event su PokerItaliaWeb (nel riquadro sotto) a partire dalle ore 13.

Per gli aggiornamenti restate invece sintonizzati con la nostra home…