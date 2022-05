EPT Montecarlo 2022 – Un grandissimo Gianluca Speranza si è guadagnato l’accesso al Final Day, del €25.000 High Roller, con il terzo stack.

EPT Montecarlo 2022: Gianluca Speranza on fire nel €25K High Roller

Continua la marcia del nostro Gianluca Speranza nell’evento High Roller, da 25.000 euro di buy in e da quasi 4,3 milioni di euro in prize pool (179 entries), dell’European Poker Tour di Montecarlo.

L’abruzzese ha giocato un fantastico Day2 e si è così meritato il pass per il Final Day. Ma non solo… Gianluca ha infatti chiuso anche terzo nel count, con oltre 1 milione di chips, dietro soltanto al francese Bruno Lopes, secondo con 1.116.000, ed al poker pro bulgaro Dimitar Danchev, al momento chipleader con 1.379.000.

Passano anche Thorel, O’Dwyer, Nitsche, Loeser e Kitai

In tutto sono “sopravvissuti” in 13 al secondo giorno del torneo. Tra gli altri hanno superato il taglio, il fresco vincitore del Mystery Bounty (Evento 4 dell’EPT Montecarlo 2022) Jean-Noel Thorel (1.005.000), Steve O’Dwyer (466.000), Dominik Nitsche (455.000), Manig Loeser (445.000) ed il 3 volte WSOP Winner Davidi Kitai, ultimo con 285.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, il count ufficiale dei 13 Left:

1.Dimitar Danchev – 1.379.000

2.Bruno Lopes – 1.116.000

3.Gianluca Speranza – 1.073.000

4.Jean-Noel Thorel – 1.005.000

5.Byron Kaverman – 912.000

6.Ramiro Petrone – 536.000

7.Marton Czuczor – 520.000

8.Steve O’Dwyer – 466.000

9.Dominik Nitsche – 455.000

10.Manig Loeser – 445.000

11. Rodrigo Seiji – 424.000

12. Joao Vieira – 325.000

13. Davidi Kitai – 285.000

EPT Montecarlo 2022: chi vincera il €25K High Roller?

Adesso non resta che attendere lo start del Final Day, fissato per le ore 12:30 di oggi. Per scoprire chi si aggiudicherà i 951.950 euro del bottino restate sintonizzati con la nostra home…