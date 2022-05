EPT Montecarlo 2022 – Chiusura con il botto per gli azzurri. Un super Gianluca Speranza si è preso il €25.000 High Roller mentre Leonardo Parmiggiani ha vinto la picca nel €550 Deep Stack. Il Main Event è andato invece al brasiliano Marcelo Simoes Mesqueu.

EPT Montecarlo 2022: Gianluca Speranza batte tutti nel €25K High Roller

Splendido epilogo, per i nostri colori, all’European Poker Tour di Montecarlo. Uno strepitoso Gianluca Speranza si è infatti regalato il suo primo successo in un High Roller dell’EPT.

Gianluca l’ha fatto nel miglior modo possibile e soprattutto al termine di un crescendo di emozioni che ha raggiunto il suo culmine prima nel momento del deal a 2, siglato con il francese Bruno Lopes, e poi nell’ultima mano che gli ha permesso di portare a casa, oltre ad un bottino davvero ottimo da 853.000 euro, anche il titolo di campione e l’ambito trofeo.

Questo, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo ufficiale dei 13 player approdati al Final Day dell’evento High Roller da 25.000 euro di buy in e da quasi 4,3 milioni di euro in prize pool (179 entries):

1. Gianluca Speranza – €853.000*

2. Bruno Lopes – €703.990*

3. Dimitar Danchev – €427.760

4. Marton Czuczor – €329.040

5. Byron Kaverman – €253.100

6. Rodrigo Seiji – €194.690

7. Jean-Noel Thorel – €162.160

8. Manig Loeser – €135.120

9. Steve O’Dwyer – €112.600

10. Davidi Kitai – €97.900

11. Ramiro Petrone – €97.900

12. Dominik Nitsche – €85.140

13. Joao Vieira – €85.140

*Deal a 2

EPT Montecarlo 2022, a segno anche Leonardo Parmiggiani

E nelle ultime battute dell’European Poker Tour monegasco è arrivato anche l’exploit di un altro italiano, il buon Leonardo Parmiggiani.

Il player emiliano ha messo tutti in fila nell’Evento #40, il No Limit Hold’em Deep Stack da 550 euro di buy in (391 entries per un montepremi totale da 187.680 euro) e si è così aggiudicato, oltre alla mitica picca di PokerStars, una moneta da poco più di 22.000 euro.

Gli ultimi a mollare sono stati i compagni di deal Pavlo Vertiiko e Abdellah Bouzergan, che si sono rispettivamente consolati con 21.575 e 19.620 euro.

Ecco il pay out del Final Table:

1. Leonardo Parmiggiani – €22.075*

2. Pavlo Vertiiko – €21.575*

3. Abdellah Bouzergan – €19.620*

4. Manuel Garrido – €10.580

5. Andreas Fluri – €8.680

6. Lucas Parafita Rivera – €7.340

7. Dan Tolppanen – €6.350

8. Rita Hairabedian – €5.500

9. Stephen Thirlwell – €4.780

*Deal a 3

Il Main Event va a Marcelo Simoes Mesqueu

Chiudiamo con il Main Event, da 5.300 euro di buy in e da oltre 5,2 milioni di euro in prize pool (1.073 entries), che è stato invece contrassegnato dal successo di Marcelo Simoes Mesqueu.

Il brasiliano ha sconfitto in heads up quello che sembrava il favorito, il danese Morten Hvam, ed ha messo le mani nei 939.840 euro del primo premio. Sul podio è salito pure il moldavo Dragos Trofimov mentre si è fermato sul più bello lo statunitense Jaime Cervantes.

Questo l’arrivo ufficiale dell’ultimo tavolo:

1. Marcelo Simoes Mesqueu – €939.840

2. Morten Hvam – €564.640

3. Dragos Trofimov – €397.590

4. Jaime Cervantes – €298.710

5. Hugo Pingray – €228.460

6. Erkan Soenmez- €167.050

7. Ramon Colillas – €125.420

8. Yannick Cardot – €89.770