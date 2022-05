IPO Sanremo 2022 – Sui libri anche il Day3. Dei 202 player d’inizio giornata, soltanto in 21 hanno passato il taglio. Ecco chi sono…

IPO Sanremo 2022: Carlo Andreini on fire, è lui il chipleader del Day3

Archiviato, con appena 21 player ancora in corsa per i 320.000 euro del bottino, il Day3 dello spettacolare Main Event dell’Italian Poker Open di Sanremo.

Al termine di un’altra splendida giornata di poker live è volato in vetta un super Carlo Andreini, in virtù di uno stack da quasi 17 milioni di chips. Sono andati alla grandissima pure Luca Guglielmoni, secondo nel count con 13.380.000, e Federico Fecchio, terzo con 13.220.000.

Tra i Top Ten sono finiti anche il già vincitore di un IPO, quello giocato proprio a Sanremo nel 2019, Alessandro Scermino, al momento quinto con 10.470.000, ed il fresco runner up del Main Event FPS Fabio Peluso, settimo con 9.210.000.

Ancora in gioco Astone e Tocci, out Llapi e Benelli

Da segnalare, tra gli altri, il passaggio al Final Day di Alessio Astone (7.035.000) e Michele Tocci (3.255.000) mentre si è ritrovato purtroppo out nella fase più calda del Day3 l’albanese, italiano di adozione, Mario Llapi. Stessa fine per Andrea Benelli, Sergio Castelluccio, Carlo Savinelli, Dario Quattrucci, Simone Andrian, Raffaele Castro e per il chipleader di fine Day2 Vincenzo Di Coste.

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale del 21 Left:

1. Carlo Andreini – 16.945.000

2. Luca Guglielmoni – 13.380.000

3. Federico Fecchio – 13.220.000

4. Vasyl Palandiuk – 11.090.000

5. Alessandro Scermino – 10.470.000

6. Luigi Percossi – 9.350.000

7. Fabio Peluso – 9.210.000

8. Claus Knudsen – 9.075.000

9. Saied Lege – 7.930.000

10. Alessio Astone – 7.035.000

11. Vladimir Minarik – 6.745.000

12. Giovanni Agliozzi – 6.360.000

13. Paolo Cavalla – 6.035.000

14. Ali Rachedi – 4.490.000

15. Enes Avdagic – 3.715.000

16. Enrico Sammartino – 3.765.000

17. Luca Ruggiero – 3.440.000

18. Michele Tocci – 3.255.000

19. Giustiniano Papagna – 2.190.000

20. Hu Lulei – 1.565.000

21. Vincenzo D’Amato – 1.475.000

IPO Sanremo 2022, oggi l’ultimo atto. Chi sarà il campione?

Intanto è tutto pronto per l’ultimo giorno dell’edizione speciale dell’Italian Poker Open. L’appuntamento è per le ore 13 di oggi!

Ecco il pay out:

1. €320.000

2. €190.000

3. €130.000

4. €93.000

5. €75.500

6. €55.000

7. €38.000

8. €20.595

9. €14.500

10. €12.505

11-15. €11.156

16-20. €8.581

21. €6.865

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…