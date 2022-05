EPT Montecarlo 2022: Peluso runner up con deal nel FPS, 5 azzurri al Day2 del Main Event

EPT Montecarlo 2022 – Fabio Peluso ha sfiorato la picca nel Main Event delle France Poker Series (FPS). Intanto è partito il Main Event dell’European Poker Tour con 5 italiani subito protagonisti nel Day1A. Ecco il report…

EPT Montecarlo 2022, Main Event FPS: Fabio Peluso secondo con deal, vince Lucas Scafini

E’ arrivato davvero a un passo dalla mitica picca il nostro Fabio Peluso. L’azzurro si è infatti fermato all’heads up decisivo, dopo aver comunque siglato un accordo che gli ha permesso di mettere in tasca ben 217.340 euro.

Alla fine il Main Event delle France Poker Series (1.918 entries totali per 1,8 milioni di euro in prize pool) l’ha vinto il brasiliano Lucas Scafini che, oltre al trofeo, si è portato a casa anche 250.000 euro di bottino.

Questa la mano che ha chiuso la contesa quando si era nel 40esimo livello di gioco con bui 600.000-1.200.000 (ante da 1.200.000 chips): Fabio manda i resti, circa 14,5 milioni di chips, con J-J, e Scafini chiama praticamente instant con K-K. Un board nullo con 10-7-5-10-A manda out l’italiano e consacra vincitore il player brasiliano.

Terzo il francese Florian Guimond, medaglia di legno per Tibor Nagygyorgy

Sul podio, ma senza deal, è salito anche il francese Florian Guimond che si è aggiudicato un premio da 124.250 euro. Si è fermato invece sul più bello l’ungherese Tibor Nagygyorgy, quarto per 94.130 euro.

Ecco il pay out ufficiale dei 6 finalisti:

1. Lucas Scafini – €250.000*

2. Fabio Peluso – €217.340*

3. Florian Guimond – €124.250

4. Tibor Nagygyorgy – €94.130

5. Jacob Amsellem – €71.310

6. Francois Vincenti – €54.020

*heads-up deal

EPT Montecarlo 2022: partito il Main Event, 5 gli italiani promossi al Day2

Ed intanto è già partito il torneo più atteso dell’European Poker Tour di Montecarlo, il Main Event da 5.300 euro di buy in. Pronti via e si sono registrati 419 iscritti in un Day1A che ha subito regalato grande spettacolo.

Al termine dei 10 livelli previsti soltanto in 121 sono riusciti a passare il taglio con 5 di questi che sono italiani.

Il migliore dei nostri è stato Stefano Ferrara che ha chiuso 35esimo nel count con uno stack da 137.000. Sopra le 100.000 chips sono finiti anche Christian Rotundo e Nicola Grieco mentre Simone Andrian e Sergio Castelluccio hanno rispettivamente accumulato 86.000 e 42.500 chips.

Niente da fare invece per il grandissimo Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit che si è ritrovato purtroppo out così come Gianluca Speranza, Andrea Luigi Shehadeh, Andrea Ricci, Luca Giovannone, Nicola D’Anselmo, Luca Marchetti, Luigi Serricchio, Daniele Lunario e Marco Monello.

Questo, nel dettaglio, il chipcount dei Top Ten di fine Day1A e quello degli italiani promossi al Day2:

1. Merijn Van Rooij – 253.000

2. Bruno Volkmann – 249.000

3. Andrew Hulme – 238.500

4. Kazuhiko Yotsushika – 233.500

5. Ramon Colillas – 231.000

6. Oliver Bosch – 228.500

7. Justin Saliba – 224.500

8. Hugo Pingray – 215.000

9. Yuri Dzivielevski – 205.500

10. Josip Simunic – 191.500

35. Stefano Ferrara – 137.000

44. Christian Rotundo – 114.500

49. Nicola Grieco – 105.000

62. Simone Andrian – 86.000

107. Sergio Castelluccio – 42.500

Per tutti gli aggiornamenti sull'European Poker Tour (EPT) di Montecarlo restate sintonizzati con la nostra home…