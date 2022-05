IPO Sanremo 2022 – Al termine di un avvincente Final Table ha vinto Carlo Andreini. Il toscano si è imposto in heads up su Federico Fecchi. Sul podio è salito anche Michele Tocci.

IPO Sanremo 2022: a Carlo Andreini i 320.000 euro del bottino

Pronostico rispettato anche se con una serie di colpi di scena. Alla fine è stato, infatti, il chipleader del Day3, Carlo Andreini, ad assicurarsi titolo, trofeo ed i 320.000 euro del primo premio.

Andreini è riuscito nell’impresa nonostante sia approdato al Final Table con appena 25 big blid ed il settimo posto, sugli 8 left, nel chipcount. Proprio in quel momento però, il toscano ha tirato fuori il meglio e si è così spinto fino all’heads up decisivo, giocato poi in netto vantaggio rispetto al rivale Federico Fecchio.

Questa la mano che ha chiuso la contesa: Fecchio spilla 4-4 e decide di andare all in per 31 milioni di chips. Istant call di Andreini che mostra A-Q ed un board senza storia, con J-A-3-Q-Q, gli consegna la vittoria.

Per Fecchio resta comunque la gioia di aver centrato un secondo posto che gli porta in dote quasi 200.000 euro.

Sul podio del Main Event anche Tocci

Circa una ventina di minuti prima era stato invece eliminato, sempre per mano di Andreini, il buon Michele Tocci che ha chiuso terzo per 130.000 euro. Medaglia di legno purtroppo per il già vincitore di un Italian Poker Open Alessandro Scermino, che si è comunque consolato con 93.000 euro.

Ecco, nel dettaglio, l’ordine di arrivo dell’ultimo tavolo:

1. Carlo Andreini – €320.000

2. Federico Fecchio – €190.000

3. Michele Tocci – €130.000

4. Alessandro Scermino – €93.000

5. Saied Lege – €75.500

6. Vasyl Palandiuk – €55.000

7. Giovanni Agliozzi – €38.000

8. Ali Rachedi – €20.595